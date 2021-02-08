Политические аналитики оценили шансы кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы

Некоторые политические аналитики считают, что Наталье Гаврилице и ее команде не удастся получить вотум доверия парламента с первой попытки. Ведь многие фракции заявили, что не поддержат этот кабмин, в том числе ПДС, вице-председателем которого является кандидат в премьеры. Более того, эксперты указывают, что впервые в нашей стране политики не хотят формировать правительство с целью спровоцировать досрочные выборы.

"До голосования, которое, вероятно, провалится, занимаются пиаром и продвигают свой имидж. Никто не проголосует за это правительство, потому как окажутся белой вороной, а в политике это не приветствуют", - говорит политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Создалась парадоксальная ситуация - те, кто выдвигает правительство, его не поддержат, а те, кто по логике, должны быть оппонентами этого кабмина, возможно, проголосуют за него. ПДС одинока в своей настойчивости добиться досрочных выборов. Первая попытка не увенчается успехом", - считает политический аналитик Ион Тэбырцэ.

В то же время, по мнению экспертов, при второй попытке формирования правительства ситуация может радикально измениться. Тогда могут начаться активные переговоры и заключаться закулисные сделки.

"Претенденты в министры и госпожа Гаврилица уверены, что вся команда будет представлена и второй раз. Мы не можем исключить формирование большинства, которое навяжет госпоже Санду определенного кандидата. Эта процедура допускается Конституцией", - говорит Корнелиу Чуря.

"Не исключено, что между тем появится новая кандидатура, все зависит от закулисных переговоров между политическими актерами, которые еще контролируют парламент", - считает Ион Тэбырцэ.

"Будет сформировано парламентское большинство, скорее всего, из социалистов и партии Шора, при молчаливой поддержке депутатов из других фракций. Президент Майя Санду будет обязана назначить этого кандидата", - уверен политический аналитик Анатол Цэрану.

Эксперт в области права Николай Осмокеску говорит, что выдвижение президентом кандидата в премьеры - единственный путь для проведения досрочных выборов, который предусмотрен Конституцией: "Если нет вотума доверия, тогда предлагается повторно или тот же кандидат, или другой, которого предложили президенту. И если вновь не будет поддержки, тогда глава государства обязан распустить парламент".

В понедельник Наталья Гаврилица представит в секретариат парламента программу правительства и резюме десяти кандидатов. В состав предложенного кабмина входят семеро мужчин и три женщины. Среди них два зампредседателя партии "Действие и солидарность" и три члена команды президента Майи Санду.