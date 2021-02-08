8 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Невыполненное обещание. Фермеры снова могут выйти на акции протеста
08.02.2021

По его словам, на юге Молдовы складывается “катастрофическая ситуация” с урожаем. Так в районе Штефан-Водэ наблюдаются серьезные проблемы с орошением сельскохозяйственных земель.

“С лета 2020 года ассоциация водопользователей, созданная для 10 сел в районе Штефан-Водэ, просит Агентство государственной собственности (АПС) передать в ее управление ирригационное оборудование, часть уникальной ирригационной системы, основанной на идее межреспубликанского орошения. В перспективе с помощью этой системы можно орошать десятки тысяч гектаров в селах Копчак, Марианка-де-Жос, Фэштелица, Алава, Брезоая, Эрмоклия, Попяска, Талмаза и город Штефан Водэ.

С тех пор между АПС и концерном Apele Moldovei, находящимся в состоянии неплатежеспособности, идет пинг-понг. Агентство, я не знаю почему, не может передать эту систему напрямую в ассоциацию. Только через концерн Apele Moldovei, который отказывается получать оборудование  под предлогом отсутствия оценки и потому что непонятно, кто должен за него платить. Это издевательство продолжается уже восемь месяцев! Все это время воруют трубы и насосы, так как непонятно, кто обеспечивает охрану оборудования”, – написал Слусарь.

По его словам, правительство Кику обещало к 2021 году предложить национальную ирригационную программу за €135 млн, для восстановления ирригационных систем в районах Каушаны и Штефан-Водэ, наиболее пострадавших от засухи, но далее повело себя безответственно. Все это может спровоцировать новые протесты.

В декабре прошлого года фермеры протестовали в центре столицы, требуя компенсации за посевы, пострадавшие от засухи. Они заявляли о серьёзном ущербе от засухи в 2020 году и требовали увеличения субсидий для отрасли, возмещения уплаченных акцизов на топливо и увеличения компенсаций за потерянный урожай зерновых.

Аграрии также были недовольны решением правительства повысить ставку НДС с 8 до 12% для сельхозпродукции.

Фермеры провели несколько акций начиная с августа прошлого года. В конце декабря, получив от властей обещания в выполнении большей части требований, они завершили протесты.

Без снега и без урожая. Из-за теплой зимы и отсутствия осадков фермеры боятся потерять урожай


 
Количество просмотров:
92
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.