Невыполненное обещание. Фермеры снова могут выйти на акции протеста

По его словам, на юге Молдовы складывается “катастрофическая ситуация” с урожаем. Так в районе Штефан-Водэ наблюдаются серьезные проблемы с орошением сельскохозяйственных земель.

“С лета 2020 года ассоциация водопользователей, созданная для 10 сел в районе Штефан-Водэ, просит Агентство государственной собственности (АПС) передать в ее управление ирригационное оборудование, часть уникальной ирригационной системы, основанной на идее межреспубликанского орошения. В перспективе с помощью этой системы можно орошать десятки тысяч гектаров в селах Копчак, Марианка-де-Жос, Фэштелица, Алава, Брезоая, Эрмоклия, Попяска, Талмаза и город Штефан Водэ.

С тех пор между АПС и концерном Apele Moldovei, находящимся в состоянии неплатежеспособности, идет пинг-понг. Агентство, я не знаю почему, не может передать эту систему напрямую в ассоциацию. Только через концерн Apele Moldovei, который отказывается получать оборудование под предлогом отсутствия оценки и потому что непонятно, кто должен за него платить. Это издевательство продолжается уже восемь месяцев! Все это время воруют трубы и насосы, так как непонятно, кто обеспечивает охрану оборудования”, – написал Слусарь.

По его словам, правительство Кику обещало к 2021 году предложить национальную ирригационную программу за €135 млн, для восстановления ирригационных систем в районах Каушаны и Штефан-Водэ, наиболее пострадавших от засухи, но далее повело себя безответственно. Все это может спровоцировать новые протесты.

В декабре прошлого года фермеры протестовали в центре столицы, требуя компенсации за посевы, пострадавшие от засухи. Они заявляли о серьёзном ущербе от засухи в 2020 году и требовали увеличения субсидий для отрасли, возмещения уплаченных акцизов на топливо и увеличения компенсаций за потерянный урожай зерновых.

Аграрии также были недовольны решением правительства повысить ставку НДС с 8 до 12% для сельхозпродукции.

Фермеры провели несколько акций начиная с августа прошлого года. В конце декабря, получив от властей обещания в выполнении большей части требований, они завершили протесты.

Без снега и без урожая. Из-за теплой зимы и отсутствия осадков фермеры боятся потерять урожай