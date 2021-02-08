Негуцэ после отставки: Миллион леев пенсии в год и 5 фирм, где он является акционером

Семье Негуцэ еще принадлежит квартира и несколько банковских счетов в Молдове и России. Андрей Негуцэ, экс-Посол Республики Молдова в Российской Федерации, задекларировал свои доходы и имущество при уходе с должности.

Андрей Негуцэ задекларировал доход в виде заработной платы в размере 317 422,81 леев, полученной от МИДЕИ, 92 074,44 лея – пенсии CNAS и 807 325,55 леев – возмещения от МИДЕИ. Его жена получила пенсию от CNAS в размере 26 361,96 леев и возмещение от МИДЕИ в размере 201 831,35 леев.

При этом бывший посол владеет квартирой, приобретенной через узуфрукт в 2017 году (на спецусловиях). Семье Негуцэ принадлежат несколько банковских счетов в Республике Молдова и в Российской Федерации.

Бывший посол является акционером нескольких компаний в стране: Nord Mobila SA, Pro Invest Capital, Provit SA, Unita SA, Nord Zahar SA, R ut SA. Жена – в Zidcalten SA, Nord Mobila SA, R ut SA.