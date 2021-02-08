Внимание! На Молдову обрушился ледяной дождь

В данный момент особенно туго приходится югу страну, но и Кишиневу не сладко. Если вы сейчас стоите перед зеркалом, размышляя, выйти ли в люди в первый рабочий день недели в модном шарфике или цветном вязаном берете, то наш вам совет: лучше подумайте о надежной обуви, с глубоким протектором.

Это же касается и автолюбителей: если вы не уверены в себе, если вы в этом сезоне решили сэкономить на "зимней" резине - оставьте автомобиль на стоянке.

Если дороги еще в приемлемом состоянии, то тротуары в ранние утренние часы - просто жесть.

На улице не просто гололед - каток.

В данный момент на юге Молдовы идет ледяной дождь, в центре (включая Кишинев) - какая-то мокрая мелкая гадость сыплется с неба и на тротуарах очень скользко, а вот на севере - просто холодно.

Фото в этой заметке - реальные, только-только еле живой пришел с улицы журналист.