Внимание! На Молдову обрушился ледяной дождь

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Общество
В данный момент особенно туго приходится югу страну, но и Кишиневу не сладко. Если вы сейчас стоите перед зеркалом, размышляя, выйти ли в люди в первый рабочий день недели в модном шарфике или цветном вязаном берете, то наш вам совет: лучше подумайте о надежной обуви, с глубоким протектором.
Это же касается и автолюбителей: если вы не уверены в себе, если вы в этом сезоне решили сэкономить на "зимней" резине - оставьте автомобиль на стоянке.
Если дороги еще в приемлемом состоянии, то тротуары в ранние утренние часы - просто жесть.
На улице не просто гололед - каток.
В данный момент на юге Молдовы идет ледяной дождь, в центре (включая Кишинев) - какая-то мокрая мелкая гадость сыплется с неба и на тротуарах очень скользко, а вот на севере - просто холодно.
Фото в этой заметке - реальные, только-только еле живой пришел с улицы журналист.
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