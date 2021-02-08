Граждане стали брать меньше ипотечных кредитов

В прошлом году число недвижимости, купленной таким образом, снизилось на 22% по сравнению с 2019-ым. Эксперты связывают это с экономическим кризисом, вызванным эпидемией.

По данным из кадастра, в прошлом году в ипотеку приобрели более 7,5 тысяч квартир - на две с лишним тысячи меньше, чем годом ранее. Что касается частных домов, то в этом случае разница в показателях составляет 300 единиц.

"В 2020-ом году зафиксировали снижение числа ипотечных сделок, но их заключили больше, чем до 2017-ого. Другими словами, в 2018, 2019 и 2020-ом объем ипотечных сделок был очень большим, а общая сумма выданных по ним денег выросла в три раза, с двух 2,6 млрд леев до 2017 года - до более восьми миллиардов в 2020", - говорит экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Эксперты в области недвижимости говорят, что до 2015 года главными клиентами были молдаване, работающие за рубежом. С началом эпидемии коронавируса спрос на ипотечные кредиты снизился.

Не столь востребована была в 2020-ом и программа Prima Casă. В прошлом году с ее помощью приобрели вдвое меньше квартир и на 30% меньше частных домов, чем в 2019. И банки не спешат давать долгосрочные кредиты в рамках проекта. Только два финансовых учреждения, которые участвуют в нем, еще предоставляют займы на срок более 25 лет. Некоторые эксперты считают, что банки снизили сроки кредитования, поскольку спрос на долгосрочные займы был небольшим. Другие уверены, что финансовые учреждения просто фильтруют список клиентов.

Годовая процентная ставка кредита через программу Prima Casа не превышает 7%, на ипотечные займы она варьируется от восьми до девяти процентов.

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