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Речь идет о лидере ПСРМ Игоре Додоне
08.02.2021

Национальный орган по неподкупности (НОН) инициировал контроль из-за несоблюдения правового режима совместимости в отношении бывшего президента Республики Молдова

Речь идет о лидере ПСРМ Игоре Додоне.

На прошлой неделе НОН инициировал еще четыре проверки на предмет несоблюдения правового режима конфликта интересов. Так, бывший министр образования, культуры и науки, председатель Унгенского района, директор Сынжерейской районной больницы и бывший примар муниципалитета Бельцы подозреваются в допущении конфликта интересов.

@Telegram VM


 
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