|
|
...
|
Главная
Национальный орган по неподкупности (НОН) инициировал контроль из-за несоблюдения правового режима совместимости в отношении бывшего президента Республики Молдова
Речь идет о лидере ПСРМ Игоре Додоне.
На прошлой неделе НОН инициировал еще четыре проверки на предмет несоблюдения правового режима конфликта интересов. Так, бывший министр образования, культуры и науки, председатель Унгенского района, директор Сынжерейской районной больницы и бывший примар муниципалитета Бельцы подозреваются в допущении конфликта интересов.
@Telegram VM
Рекомендуем
Обсуждение новости
|