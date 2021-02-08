Главная Речь идет о лидере ПСРМ Игоре Додоне Национальный орган по неподкупности (НОН) инициировал контроль из-за несоблюдения правового режима совместимости в отношении бывшего президента Республики Молдова Речь идет о лидере ПСРМ Игоре Додоне. На прошлой неделе НОН инициировал еще четыре проверки на предмет несоблюдения правового режима конфликта интересов. Так, бывший министр образования, культуры и науки, председатель Унгенского района, директор Сынжерейской районной больницы и бывший примар муниципалитета Бельцы подозреваются в допущении конфликта интересов. @Telegram VM

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