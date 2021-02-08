Правительство мечты Майи Санду: Ставленник США - министр обороны и русофоб для диалога с Москвой

Сегодня в парламенте ожидалось обсуждение нового состава правительства Молдовы. Формально президент страны Майя Санду выдвинула лишь главу кабинета министров Наталью Гаврилицу, и та самостоятельно сформировала перечень кандидатов на ключевые должности, однако, необходимо понимать, что все претенденты стопроцентно согласовывались с главой государства. Таким образом, уже на этих выходных мы могли лицезреть состав своеобразного «правительства мечты» госпожи Санду.

В целом практически все предложенные кандидатуры хорошо известны, большинство из них обладают достаточным опытом работы на руководящих должностях в органах государственной власти. Более того, отдельные «молодые независимые талантливые управленцы» находились у власти именно в тот момент, когда ключевые министерства и ведомства поэтапно переходили под контроль олигарха Плахотнюка.

Заранее оговоримся, что этот состав правительства, скорее всего, утвержден не будет ни сегодня, ни в любой другой день. Однако люди, которые все еще голосуют против социалистов и Додона, должны отчетливо понимать, что единственной реальной альтернативой креатурам ПСРМ являются люди Майи Санду, которых она всеми правдами и неправдами будет лоббировать к назначению.

Одной из таких персон является кандидат на должность вице-премьера по реинтеграции Виорел Чиботару - сын академика Семена Чиботару, в свое время - главного специалиста по социалистическому реализму в молдавской советской литературе, лауреата Государственной премии МССР. 60-летний политик до недавнего времени возглавлял Либерально-демократическую партию и готовился к почетной пенсии заслуженного «проводника идей демократии». После развала СССР бывший преподаватель факультета журналистики МолдГУ, протеже Майи Санду успел пройти обучение в колледже НАТО в Риме, американском университете в штате Миссури, а также курс обучения менеджменту - в Варшаве. Первой значимой должностью, доверенной Чиботару в Кишиневе, стал пост директора центра информации и документации Североатлантического альянса.

В то время в этом учреждении западного военного блока были разработаны серии пропагандистских программ, направленные на прививание молдаванам идей евроатлантической интеграции. Работа Чиботару не осталась незамеченной, и в 2015 году на протяжении нескольких месяцев он занимал должность министра обороны.

Однако даже за этот небольшой промежуток времени кандидат на должность вице-премьера по реинтеграции смог добиться определенных результатов. Практически на каждой пресс-конференции глава оборонного ведомства Виорел Чиботару говорил о необходимости противостояния «гибридной агрессии со стороны России», ратовал за увеличение в 4 раза бюджета Национальной армии и всячески демонстрировал приднестровцам свою решительность. Результат не заставил себя ждать, и в конце мая 2015 года в Тирасполе был инициирован сбор подписей общественных организаций под письмом президенту России Владимиру Путину, в котором содержалась просьба «с целью недопущения военных действий и размораживания конфликта предпринять все возможные меры: дипломатические, политические и экономические, а при необходимости защитить народ Приднестровья и признать Приднестровскую Молдавскую республику».

К счастью, несмотря на популярность идеи включения левобережья в состав России, Москва в очередной раз продемонстрировала уважение к территориальной целостности Молдовы, отказавшись от радикальных действий, и оказала своеобразное давление на Кишинев, используя исключительно дипломатические методы.

Агрессивные намерения Чиботару на посту министра обороны, по всей видимости, вызвали непонимание не только в России, но даже в странах ЕС. Например, рупор западной программы, немецкий информационный ресурс Deutsche Welle всерьез обеспокоился эскалацией напряженности в Молдове и выпустил ряд публикаций, обращающих внимание мировой общественности на реальные настроения, царящие в Приднестровье.

Нельзя не отметить того факта, что никто не поддержал фантастическую идею Чиботару о замене существующего формата миротворческой операции на размещение международного батальона, состоящего из военнослужащих Румынии, Польши и Украины.

Естественно, негативно относится кандидат на должность вице-премьера и к российскому лидеру Владимиру Путину. В СМИ можно найти не только уйму соответствующих высказываний политика, но и натолкнуться на текст открытого письма «против политических репрессий в России», подписанного Чиботару в 2019 году. Тогда главным инициатором этого обращения стал олигарх Михаил Ходорковский, прославившийся своими несусветными богатствами за счет обворованных им россиян и заручившийся определенной поддержкой на Западе в обмен на финансирование им деятельности противников российского руководства.

Итак, в мечтах Майи Санду на должности вице-премьера по реинтеграции, предусматривающей регулярный и систематический диалог с российскими дипломатами и представителями Приднестровья ради недопущения военного конфликта в регионе и постепенного восстановления территориальной целостности Молдовы, должен находиться русофоб Виорел Чиботару, чья деятельность и высказывания вызывают не только «аллергию» в Москве и Тирасполе, но и чуть было не привели к «крымскому сценарию» за несколько месяцев нахождения креатуры президенты на должности министра обороны…

Что ж, по стратегии Майи Санду, судя по всему, восстановление отношений с Тирасполем возможно исключительно агрессивными гибридными методами, в которых не последнюю роль должны будут играть вооруженные силы Молдовы. Кто же, по замыслу президента, должен будет готовить армию к войне?!

На должность главы военного ведомства Майя Санду предлагает малоизвестного офицера генерального штаба Анатолие Носатого, который до недавнего времени руководил главным планирующим органом армии - оперативным управлением. До этого военнослужащий работал в ООН, где участвовал в работе департамента операций по поддержанию мира; командовал силами быстрого реагирования и сухопутными войсками, а в начале своей карьеры служил командиром 22-го миротворческого батальона. Характерно, что, как и большинство членов команды Санду, Носатый прошел обучение в США - у него есть степень магистра стратегий национальной безопасности американского университета национальной обороны.

Претендент на министерскую должность неоднократно участвовал в международных операциях США, в том числе в Ираке, где командовал молдавским контингентом, за что и получил благодарность главы американской дипмиссии Уильяма Мозера. По имеющейся у нас информации, Носатый всячески ратует за вступление Молдовы в НАТО, более того, исходя из комментариев людей, лично знающих этого офицера, основной целью евроатлантической интеграции претендент на должность министра обороны считает возможность расширения географии командировок молдавских военнослужащих.

Говоря простым языком, военачальник, судя по всему, считает, что солдаты и офицеры молдавской армии должны превратиться в неких «солдат удачи», участвующих во всевозможных операциях США и НАТО на контрактных основах. Так, по мнению Носатого, существенно снизится бюджетная нагрузка, а военнослужащие получат возможность дополнительного заработка. Эта позиция Носатого, кстати, полностью коррелирует с последними тенденциями в политике западного военного блока по замене американских военнослужащих в Афганистане и, например, Ливии на представителей стран-членов и союзников НАТО, прошедших «курсы молодого бойца» - их жизни и здоровье ничего не значат для граждан США.

Нельзя не обратить внимание и на такой немаловажный нюанс. Носатый, чье последнее известное воинское звание - полковник (возможно, уже и генерал) должен прийти в качестве альтернативы дивизионному генералу Гайчуку – офицеру, которого уважают как военнослужащие, так и ветераны национальной армии.

Итак, «команда мечты» Майи Санду представлена действительно достойными людьми, с которыми нас ждет действительно счастливое и спокойное будущее. К счастью, в ближайшее время эти люди, скорее всего не займут руководящие должности в кабмине, однако необходимо понимать, что после внеочередных парламентских выборов правительство нашей страны все же будет сформировано, и чем больше людей решит проголосовать против Додона и социалистов, тем больше «Чиботару» будут находиться у власти.

Александр МЕДВЕДЕВ