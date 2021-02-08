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Санду готова вакцинироваться, чтобы развеять сомнения скептически относящихся к вакцине людей
08.02.2021

"Президент подает пример". Вы сомневаетесь в том, что вам нужна вакцина от Covid-19? Вы далеко не одиноки в этом, множество людей даже в западных странах категорически не готовы к вакцинации, однако у Майи Санду, конечно же, нет никаких сомнений по этому поводу. Она готова сама пройти процесс прививки, чтобы подать всем пример - нужно вакцинироваться!

- Посмотрим, когда появятся вакцины. Есть люди, которым прививка нужна больше, они на первой линии, я имею ввиду врачей. Посмотрим, какой объем вакцин поступит. Я готова вакцинироваться первой, но лишь для того, чтобы развеять сомнения людей по поводу этих прививок, - заявила Санду, слова которой приводит телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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