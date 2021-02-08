Молдову сковало льдом: что нас ждет завтра?

Зима готовит новые сюрпризы. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник, 9 февраля, продолжит действовать объявленный сегодня желтый код предупреждения, но только до 11:00 дня.

- В указанный период на большей части территории республики сохранится гололед и на дорогах гололедица,- говорится в сообщении ведомства.

Однако в погоде уже наметился перелом – нас опять ждет потепление, правда, всего на несколько дней.

В северных районах республики температура в ночные часы будет от – 2 до +1 градуса, днем – от + до +4 градусов Цельсия. Ночью метами возможны небольшие дожди, а днем будет ясно и солнечно.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от – 1 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +9 градусов по Цельсию. На юге Молдовы температура будет плюсовая – ночью до +3 градусов Цельсия, днем – от +6 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет в норме, геомагнитный фон – спокойный. В последующие сутки потепление продолжится, температура в дневные часы ожидается от +4 градусов на севере республики до +12 на юге.