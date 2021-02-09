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Общество
В «Почте Молдовы» обеспокоены кампанией по дискредитации компании
09.02.2021

Сотрудники написали обращение. Сотрудники "Почты Молдовы" подписали коллективное письмо, в котором выражается возмущение кампанией клеветничества и очернения коллектива предприятия. 

Сотрудники "Почты Молдовы" сожалеют о том, что подобные инсинуации сказываются на качестве услуг компании и на взаимоотношениях с сотрудниками. Они просят общественность не верить слухам, сообщает телеграм-канал "Молдавский пистон":

- Выдвинутые обвинения являются фейками, и компания оставляет за собой право прибегнуть к защите своего имиджа, - гласит коммюнике.

Автор: Михаил Генчу


 
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