«Язык злобы» - Муравский обратил внимание на программу Гаврилицы

Обнародована программа правительства Натальи Гаврилицы.

Как отметил бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский на своей странице в социальной сети, видно, что программа написана людьми, имеющими опыт работы в различных проектах технической помощи, финансируемых нашими зарубежными партнёрами.

- Простая ясная структура, чёткий стиль построения предложений. Набор конкретных мер. И всё было бы хорошо, BUT!, или как говорят друзья англичане НО!:

- ни одна программа ни одного правительства Республики Молдова не была так пропитана языком злобы по отношению к своим предшественникам и тем, кто не разделяет взглядов «людей с безупречной репутацией»;

- во вступительной части программы говорится, что задача правительства остановить кризис, очистить государственный институты от коррпционеров и подготовить честные и справедливые досрочные выборы. Очередные выборы должны состояться в 2023 году, то есть через два, максимум 2,5 года. Досрочные выборы естественно намного раньше. Однако в программу включён такой набор мероприятий, выполнение которых потребует минимум пятилетку. Если учесть, что в 2019 правительство Майи Санду не сделало ничего конкретного, кроме инициирования охоты на «ведьм», то можно представить, что будет сейчас;

- в ряде пунктов программы на правительство возлагаются функции, являющиеся прерогативой парламента или судебных органов и органов прокуратуры;

- перечень предлагаемых для реализации мероприятий создаёт впечатление, что авторы решили включить в неё всё, о чём слышали или мечтали. Многие мероприятия давно реализуются, многие не своевременны, а ряд не имеет смысла. Такое ощущение, что авторы хотели застолбить территорию таким образом, чтобы любая другая партия или любое другое правительство при разработке своих программ постоянно находились бы под угрозой обвинения в плагиате. Такой приём может и хорош в науке, но бесполезен или даже вреден в государственном управлении;

- программа страдает традиционным для всех программ недостатком: обещания всем дать и дать много, но практически ничего о том, как заработать.

А в остальном прекрасная маркиза...

Честно говоря, не вижу смысла в детальном анализе каждого раздела с целью улучшения, поскольку результаты голосования будут определяться не составом правительства и его программой, а, сами знаете, чем.

Будем жить - будем посмотреть, - написал Александр Муравский.

Автор: Михаил Генчу