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Сорос раздаст стипендии «правильным» молдавским блогерам
09.02.2021

Время кушать гранты. Если вам мало такого "проекта", как stopfals.md, который предоставляет "опровержения фейков" самого низкосортного качества, то вскоре медийное пространство Молдовы заполнится другими схожими проектами, так как фонд "Возрождение" Джорджа Сороса объявил стипендии для молдавских и украинских видеоблогеров.

Для приличия, разумеется, эта инициатива оформляется через американское посольство - на его сайте и появилось объявление, которое призывает "научиться мыслить критически", "отличать правду от вымысла", "анализировать медийную коммуникацию" и "взаимодействовать с социальными сетями в сознательной манере".

Как сообщается на сайте фонда, видеоблогеры могут получить стипендию в размере вплоть до 25 тыс. долларов - для создания "качественного контента". Для этого надо заполнить заявку, в которой необходимо указать/подтвердить следующее:

  • наличие молдавоязычного канала с видеоконтентом;
  • возраст канала не менее 6 месяцев;
  • тематика канала коррелирует с темами критического мышления и рационального взгляда на мир;
  • ценности канала совпадают с ценностями демократии и открытого общества;
  • канал размещает только авторский контент и использует продукты чужого авторского права только на условиях fair use;
  • большое количество подписчиков, наличие активного сообщества и среды донатеров не являются обязательными, но будут рассматриваться как преимущества при рассмотрении заявок.


 
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