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Технологии
Молдавский СИБ предупреждает: Не нажимайте на ссылки, которые получаете по смс
09.02.2021

Служба информации и безопасности Молдовы предупреждает граждан о новых мошенниках. Теперь на мобильные не звонят, а пишут. Новый вид кибератак назвали SMISHING. Суть "развода": мошенники присылают SMS-сообщения, притворяясь работниками различных учреждений, и просят сообщить им личные данные.

В таких sms-сообщениях есть ссылки.

Самое главное не нажимать на ссылку!

«SMISHING — это кибератака, которая использует SMS-сообщения для доступа к вашим личным данным или заражения ваших электронных устройств», — пишет в СИБ.

В связи с этим СИБ предупреждает:

  • во-первых, если вы получили сообщения от официального учреждения, звоните им только по проверенным номерам;
  • во-вторых, если у вас есть сомнения в правдивости SMS, заблокируйте номер, чтобы случайно не перейти по ссылке.

 
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