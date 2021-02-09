Молдавский СИБ предупреждает: Не нажимайте на ссылки, которые получаете по смс

|
|
...
|
Технологии
Служба информации и безопасности Молдовы предупреждает граждан о новых мошенниках. Теперь на мобильные не звонят, а пишут. Новый вид кибератак назвали SMISHING. Суть "развода": мошенники присылают SMS-сообщения, притворяясь работниками различных учреждений, и просят сообщить им личные данные.
В таких sms-сообщениях есть ссылки.
Самое главное не нажимать на ссылку!
«SMISHING — это кибератака, которая использует SMS-сообщения для доступа к вашим личным данным или заражения ваших электронных устройств», — пишет в СИБ.
В связи с этим СИБ предупреждает:
Рекомендуем
Обсуждение новости
|