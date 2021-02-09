Захватывающие кадры: облако песка из пустыни Сахара достигло Кишинёва

Облако песка и пыли из пустыни Сахара достигло Молдовы и небо над Кишинёвом приобрело оранжевый оттенок.

В Государственной гидрометеослужбе отмечают, что концентрация песка над Молдовой ниже, чем в странах Западной Европы, так как там выпали осадки. Тем не менее, это явление опасно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Ранее сирокко - так называют сильный ветер, который несет большое количество мелких частиц песка из пустыни Сахара, окрасило в желтый или оранжевый цвет небо над Францией. То же самое явление зарегистрировали в Германии, Швейцарии, Испании, Андорре, Италии, Австрии.