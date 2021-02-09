9 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Захватывающие кадры: облако песка из пустыни Сахара достигло Кишинёва
09.02.2021

Облако песка и пыли из пустыни Сахара достигло Молдовы и небо над Кишинёвом приобрело оранжевый оттенок. 

В Государственной гидрометеослужбе отмечают, что концентрация песка над Молдовой ниже, чем в странах Западной Европы, так как там выпали осадки. Тем не менее, это явление опасно для тех, кто страдает респираторными заболеваниями. 

Ранее сирокко - так называют сильный ветер, который несет большое количество мелких частиц песка из пустыни Сахара, окрасило в желтый или оранжевый цвет небо над Францией. То же самое явление зарегистрировали в Германии, Швейцарии, Испании, Андорре, Италии, Австрии. 


 
Количество просмотров:
83
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.