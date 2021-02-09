9 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Цены на нефть взлетели
09.02.2021

Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за баррель. По состоянию на 8:30 по московскому времени цена апрельских фьючерсов доходила до 60,05 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Марка WTI также росла в цене, на тот же момент мартовский фьючерс торговался на уровне 57,54 доллара. С начала ноября прошлого года нефтяные котировки выросли более чем на треть.

На этом фоне производство в США начало восстанавливаться. Цены на Brent в районе 60 долларов делают рентабельными большинство производителей сланцевой нефти, и в январе число буровых в регионе выросло на девять процентов.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия сделки по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодный прогноз по ценам на нефть в обозримом будущем. В ведомстве посчитали возможным, что к 2050 году цена на Brent возрастет до 173 долларов за баррель, хотя в пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах.


 
Количество просмотров:
79
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.