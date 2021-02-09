Сегодня я прочитал «расследование», что якобы являюсь «человеком в тени» Игоря Додона...

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За 25 лет, прошедших с тех пор, как я занимаюсь политикой и прессой в Молдове, я многое видел и слышал и, честно говоря, до сегодняшнего дня не думал, что меня что-то может удивить. Все эти годы я читал и смотрел «расследования», написанные после того, как автор выпил бутылку или две водки. Я читал и наблюдал за расследованиями людей, у которых действительно были (и все еще есть) серьезные «проблемы с головой» – они просто рассказывают о своих галлюцинациях.
Но до сегодняшнего дня я не думал, что могут быть и «расследования» написанные после того, как что-то выкурили, и здесь я имею в виду не сигареты. Не хочу никого обидеть, но, честно говоря, я не могу представить себе другую ситуацию, в которой мозг человека генерирует такие «идеи и выводы», кроме как под воздействием психотропных веществ.
Точнее, сегодня я прочитал «расследование», из которого выяснил, что якобы являюсь «человеком в тени» Игоря Додона, что я пишу его речи и не знаю, что еще делаю. Я редко реагирую, когда где-то появляется мое имя, потому что мне, честно говоря, все равно, что обо мне думают другие. Я не политик и не собираюсь им быть, я не претендую на публичный статус и не интересуюсь общественной жизнью. Поэтому я позволяю всем верить во что угодно обо мне. А мнение немногих людей, которые для меня важны, складывается в ходе личных бесед, которые я веду с ними.
В этой избирательной кампании мне присваивали разные сценарии, политические проекты, разных политиков, образы которых я бы привёл, не знаю куда. Я не реагировал. Я смеялся. Я бы тоже посмеялся на этот раз, потому что знаю, кто периодически «доставляет» прессе «сенсации обо мне» (речь идет о человеке, который считает себя опытным политиком и который думает, что у него есть надёжные информаторы, хотя в большинстве случаев его используют все те, кто хочет, чтобы определенная информация появлялась в публичном пространстве). Но меня попросил отреагировать коллега, мнение которого для меня важно. Я, в свою очередь, могу отреагировать только так:
Игорь Вольницкий
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