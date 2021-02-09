Главная Сегодня я прочитал «расследование», что якобы являюсь «человеком в тени» Игоря Додона... За 25 лет, прошедших с тех пор, как я занимаюсь политикой и прессой в Молдове, я многое видел и слышал и, честно говоря, до сегодняшнего дня не думал, что меня что-то может удивить. Все эти годы я читал и смотрел «расследования», написанные после того, как автор выпил бутылку или две водки. Я читал и наблюдал за расследованиями людей, у которых действительно были (и все еще есть) серьезные «проблемы с головой» – они просто рассказывают о своих галлюцинациях. Но до сегодняшнего дня я не думал, что могут быть и «расследования» написанные после того, как что-то выкурили, и здесь я имею в виду не сигареты. Не хочу никого обидеть, но, честно говоря, я не могу представить себе другую ситуацию, в которой мозг человека генерирует такие «идеи и выводы», кроме как под воздействием психотропных веществ. Точнее, сегодня я прочитал «расследование», из которого выяснил, что якобы являюсь «человеком в тени» Игоря Додона, что я пишу его речи и не знаю, что еще делаю. Я редко реагирую, когда где-то появляется мое имя, потому что мне, честно говоря, все равно, что обо мне думают другие. Я не политик и не собираюсь им быть, я не претендую на публичный статус и не интересуюсь общественной жизнью. Поэтому я позволяю всем верить во что угодно обо мне. А мнение немногих людей, которые для меня важны, складывается в ходе личных бесед, которые я веду с ними. В этой избирательной кампании мне присваивали разные сценарии, политические проекты, разных политиков, образы которых я бы привёл, не знаю куда. Я не реагировал. Я смеялся. Я бы тоже посмеялся на этот раз, потому что знаю, кто периодически «доставляет» прессе «сенсации обо мне» (речь идет о человеке, который считает себя опытным политиком и который думает, что у него есть надёжные информаторы, хотя в большинстве случаев его используют все те, кто хочет, чтобы определенная информация появлялась в публичном пространстве). Но меня попросил отреагировать коллега, мнение которого для меня важно. Я, в свою очередь, могу отреагировать только так: Г-н Президент Додон, если я – человек в вашей тени, пожалуйста, отойдите в сторону, Вы заслонили мне солнце; Уважаемые «следователи-курильщики», если хотите узнать, кто пишет выступления Игоря Додона, проведите элементарную экспертизу. В конце концов, вы можете отправить этот, написанный мной, текст на экспертизу. Уважаемые «следователи-курильщики», в следующий раз, когда вы начнете писать обо мне «расследование», позовите меня до начала процесса. Мне очень интересно, что вы там курите! Или, может быть, ваш информатор дает вам другие вещества, которые лучше стимулируют «творческий процесс»? Игорь Вольницкий

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