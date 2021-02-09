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Политика
К вопросу о молодежном желто-красном противостоянии,
09.02.2021

К вопросу о молодежном желто-красном противостоянии, которое вероятно уже совсем скоро развернется на политических просторах молдавского государства, нам сказать есть что. 

Тенденция перехода от противостояния взрослых депутатов к разборкам между молодежками и у PAS и у ПСРМ - налицо. Ранее, младохипстеры в разные периоды политической жизни партии Майи Григорьевны уже пытались симулировать гражданскую активность, однако с уходом главных кучерявых заводил в "высшую лигу" (тобишь в депутатство) - в работе молодежной организации PAS наметился очевидный провал, который нынче и пытаются компенсировать.

В связи с крайне слабой подготовленностью (никто не жаждет заниматься ликбезом), молодым сандунистам приходится буквально на коленке выдумывать и высасывать акции и пикеты, однако ничего иного кроме стояния с плакатами, да разнобойкого галдежа - пока на правом фланге так и не придумано. В свою очередь, у молодежки социалистов также есть определенная проблема, связанная с использованием активистов лишь в качестве "почтальонов" при разносе партийной прессы.

Это, свело практически на нет вовлеченность наиболее креативной и активной молодежи в партийных протестах, что в итоге также оборачивается против ПСРМ. В итоге, если ни одни, ни вторые не изменят подход к работе с молодежью - мы будем вынуждены бесконечно долго наблюдать за довольно скучными молодежными акциями, как под копирку сделанными партноменклатурой и партконъюнктурой, предпочитающей "зарабатывать баллы" проводя протесты "для галочки". 

Впрочем, и желтые младохипстеры и красные сторонники трудящихся, все-равно выглядят вполне себе достойно.... На фоне остальных партийных формирований, в которых молодежки либо уже скончались (как было у Ренато Георгича, Павла Петровича и Илана Мироныча), либо даже еще не родились (все остальные). Исключение в этом всем, пожалуй, составляют младоунионисты Цыку/Билецкого/Киртоакэ/Мунтяну. Однако у тех единственная четвертинка мозга работает лишь сугубо на продвижение унионизма, посему изяществом и разнообразием их телодвижения также не выделяются. 

@Telegram BP


 
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