Воронин: “За правительство Гаврилицы проголосуют со второй попытки”

За правительство кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы могут проголосовать со второй попытки. Это произойдет в случае достижения договоренностей между партией социалистов и “Шор”. С таким прогнозом в программе Cutia Neagră на TV8 выступил экс-президент страны и лидер партии коммунистов Владимир Воронин.

По его словам, первая попытка показательно отвергнет ее кандидатуру, но вторая и последняя, может быть использована.

“Давайте серьезно, за кого там голосовать? Я уважаю некоторых из них, но они не команда. Имею ввиду этот конкретный состав. Я не верю, что они сформируют команду”, – заявил политик.

Нынешний парламент не представляет граждан и должен быть распущен. В то же время странно выглядит партия, которая выдвигает кандидата и отказывается за него голосовать. По мнению Воронина, затянуть всю ситуацию смогут ПСРМ и “Шор”, которые устроят “спектакль” – изначально проголосуют против, а затем, поддержат тот же состав “из страха” досрочных выборов.

Вчера, кандидат на пост премьер-министра Наталья Гаврилица направила в парламент программу и список членов своего правительства. Это формальная процедура, который позволит ей выступить на пленарном заседании парламента и получить мандат премьер-министра, либо отказ в его предоставлении.

27 января президент Майя Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. С того момента, у кандидата есть 15 дней чтобы представить программу и команду правительства перед парламентом. Если законодательный орган дважды отклонит кандидатуру – парламент распустят и назначат досрочные выборы.

По словам главы государства, стране нужные досрочные выборы в парламент, но если нынешние депутаты намерены затянуть этот процесс проголосовав за новое правительство, нельзя чтобы этот кабинет министров был бесполезным.