Пенсионеры-миллионеры: Молдавские прокуроры и судьи защищают друг друга, когда требуют перерасчет

Сегодня в Республике Молдова работают 283 судьи и прокурора, которые получают пенсию выше 20 тысяч леев в месяц. Из них девять имеют пенсию выше 30 тысяч леев, говорится в репортаже программы Cutia Neagra канала TV8. На выплату пенсий судьям и прокурорам в текущем году в бюджете предусмотрено 119 млн леев: 74 млн для судей и 45 млн для прокуроров.

Многие из них продолжают работать в системе, и с годами, по мере увеличения заработной платы судей и прокуроров, они требуют перерасчета пенсий по формуле, предусмотренной законом — 80% от увеличенной зарплаты. Они защищают свои права в суде, и каждый раз они выигрывают дела у своих же коллег-судей, потому что так гласит закон.

В конце прошлого года, 23 декабря 2020 года, трое судей из Высшей судебной палаты и Апелпалаты Кишинева выиграли дело о перерасчете пенсии. Судьи получили пенсии более 20 тысяч леев в месяц после того, как они подали в суд на Национальную палату социального страхования (CNAS) с требованием увеличения пенсии в зависимости от текущей заработной платы судей. Тремя судьями являются Тамара Кишкэ-Донева из ВСП, Анатолие Минчунэ и Анатол Пахопол из Апелпалаты Кишинева. Кроме того, Тамара Кишкэ-Донева была председателем комиссий, которые рассматривали дела о перерасчете пенсий Пахопола и Минчунэ.

ВСП отклонил апелляции CNAS и обязал ведомство пересчитать пенсии судей по формуле — 80% от текущей официальной зарплаты и выплатить пропущенные суммы, начиная с 2015 года.