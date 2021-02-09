Отмечаем у Майи Санду одну нехорошую черту от которой следовало бы избавиться. А именно - вечные отсылки, что она не такая как Игорь Додон, который эвона какой плохой, а она не такая и эвона какая хорошая.

Разберёмся. Люди и впрямь голосовали против Игоря Додона, потому что глупость Игоря Николаевича, помноженная на чванство, сибаритство и себялюбие, всех достали, а тогдашний президент не делал даже намёка на попытку что-то услышать и как-то себя изменить. И Майя Санду в ходе кампании этот тренд уловила - даже знаем, кто помог этот тренд уловить, а не свалиться в обычный для правых идеологический треугольник "евроинтеграция - униря - реформы", который на практике означает "идеологическая беспощадность - насилие над обществом - бессмысленные эксперименты над экономикой".

Но выборы прошли. И эпоха Додона прошла. Всё, теперь уже идёт эра Майи Санду, но президент, как будто бы, продолжает жить в эпохе Додона. Также, как сам Додон, возглавляя государство, продолжал жить в эпохе Плахотнюка.

Если военные всегда готовятся к минувшей войне, то молдавские политики правят государством прошлого, в то время как настоящее продолжает деградировать. Отсюда и нелепые антикризисные рецепты, отсюда и нежелание спросить о качестве своей работы у народа (пусть лучше дорогие внешние партнёры оценивают, они же сторона заинтересованная и плохого не скажут), отсюда и все проблемы.

Санду не может править нормально, потому что у нее наследие Додона. Додону мешало наследие Плахотнюка. Плахотнюку - наследие Филата. Филату - наследие Воронина и так далее. Да сколько ж можно?

Майя Санду через каждые два предложения добавляет, что она не как Додон, что при ней не как при Додоне. Окей, мы мысль поняли. Майя Санду - не Игорь Додон (хотя бы по первичным половым признакам). Только быть не как Додон - это ещё не значит быть лучше. Есть опция предвосхитить весь негатив предшественника, как это сейчас исполняет Зе-президент Украины.

Хотелось бы, чтобы Санду просто начала отвечать за себя. А не отмазываться, что это не как при Додоне. Потому что если сейчас Санду вдруг откроет концлагеря для инакомыслящих - это ж тоже будет не как при Додоне.

Куда лучше, если бы глава государства честно говорила, что встретилась с судьями и готова показать запись встречи, ибо ей не стыдно и нечего скрывать. Что съездила во Францию и получила много хороших обещаний, но отдаёт себе отчёт, что между обещаниями и воплощением в жизнь пропасть. И что вечная зависимость Молдовы от внешней помощи - доказательство не эффективности власти, а слабости государства при этой власти. Что проведёт проверку своих советников на предмет их неподкупности, запросит по каждому обвинению точку зрения сторонних юристов, а не будет безапелляционно защищать их, потому что они "свои", а значит хорошие.

Вот это было бы лучшей и самой наглядной демонстрацией, что Майя Санду - это не Игорь Додон.

Чтобы было не как при Додоне в доверии отказали конкретно Игорю Додону. А Майя Санду каким-то очень замысловатым образом пытается теперь представить дело, что отказ в доверии Додону - это автоматическое доверие ей. Нет, такая шмекерия не пройдет, даже не пытайтесь. Включите в бюллетени графу "против всех" и сильно удивитесь.

А пока президент, которая не Игорь Додон, не очень умело, но перенимает лучшие практики правления Игоря Николаевича - никого не слышать и никак не реагировать, прикрываясь тем, что она не предшественник - и ничем хорошим это не обернётся.

@Гений Карпат