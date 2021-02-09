Сколько можно позориться на всю Молдову: Честнее признаться команде Санду в своих подтвержденных документально грехах

Те, кто голосовал за Майю Санду, в недоумении, и они бы «простили» все, если бы электорат не выставляли полными болванами. Такого, пожалуй, в истории молдавской политики еще не было. Да и в мировой еще надо поискать. Депутаты парламента и журналисты находят подтвержденный документально компромат на советников президента – фальшивый диплом, не указанные в декларациях квартиры, дома и туристические пансионаты, кто-то и вовсе был судим за хищения в особо крупных из бюджета (!), причем, признан виновным, - а эти люди как ни в чем не бывало, и дальше остаются на государственных постах.

На них уже рядовые люди пальцем показывают, - ведь и так позор, что врач с фальшивым дипломом или советник по финансам, признанный виновным в хищениях бюджетных средств в особо крупных, или не указавший в декларации дом и пансионат. Еще больший позор – не признавать это. Ладно не признаются те, кто уличён, их понять можно – до последнего будут все отрицать. Но как объяснить действия президента Молдовы Майи Санду, которая твердит, что все эти открывшиеся «грехи» ее команды – фейк, а люди сами по себе хорошие и кристально честные.

Смешно. Хоть рисуй картину «Пение птичек на могиле усопшего разума». А еще, коллективный портрет команды, дружно сидящей на ветке и пилящей ее у основания. Ведь водить за нос электорат, стучать кулаком и другими частями тела в грудь, говоря, что «мы – честные», тоже долго не получится. Хоть бы доказательства предоставили этой «честности». А так – «голые» фразы. Такое ощущение, что людей за болванов держат, мол, раз голосовали, поверят (потерпят).

Уже бы признались в том, что их биографии не являются девственно чистыми с точки зрения морали и уголовного кодекса. Иначе это сделает Национальный орган по неподкупности и генеральная прокуратура, куда обращаются депутаты парламента, возмущенные «твердостью» членов команды Санду. И ведь все равно не признаются…

Только если сейчас Майя Санду пятнает свою репутацию «отмазыванием» друзей-советников, то после выводов компетентных органов от этой репутации вообще не останется ничего светлого и чистого. Впрочем, к грязи у нас народ привык. Просто скажет, что знать не знала, кого на груди пригрела…

Павел МУНТЯН