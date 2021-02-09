Российский банкир сдал молдавских политиков по делу «ландромата»

Правоохранительные органы России завершили расследование в отношении одного из ключевых фигурантов дела о «ландромате» (вывод из РФ более 500 млрд рублей через банковские и госучреждения Молдавии) — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Сегодня, 8 февраля, издание «Коммерсантъ» сообщило, что Кузьмин признал вину и дал показания на своих бизнес-партнеров — молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора и бизнесмена Вячеслава Платона.

Банкир заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на их предполагаемых организаторов.

«Показания банкира касались молдавских политиков Ренато Усатого (лидер „Нашей партии“) и Владимира Плахотнюка (экс-председатель Демпартии), Илана Шора (глава партии „Шор“), бизнесмена Вячеслава Платона и его сестры Елены Платон, которая была топ-менеджером Moldindconbank… Кроме того, Кузьмин дал показания против Александра Коркина, который был акционером Victoriabank», — уточнил «Коммерсантъ».

По версии следствия, криминальную схему разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к схеме «молдавской прачечной» привлек Владимир Плахотнюк, в то время фактически руководивший РМ. Всего в этих махинациях, активная фаза которых пришлась на 2013−2014 годы, было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который не планировалось выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. В российских банках открывали расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока, в соответствии с решениями молдавских судов, средства компаний не арестовывали. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества.

Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый заочно арестованы в России и поданы в международный розыск.

Напомним, Вячеслав Платон, Илан Шор и Владимир Плахотнюк также скрываются от правоохранительных органов Молдавии за аналогичное преступление — через банковскую схему ими был осуществлен вывод из республики более 1 млрд евро, которые были переведены в госдолг.

О «краже века» из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. Нацбанк Молдавии ввел в этих банках спецуправление и принял решение об их ликвидации. Тогда он выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена, чтобы не допустить паники на банковском рынке. Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такое большое количество денег, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев (примерно 1 млрд 200 млн евро).

Как сообщало EADaily, по делу о краже миллиарда в Молдавии был осужден и Вячеслав Платон, который в 2016 году был экстрадирован по запросу прокуратуры с Украины. Однако Кишиневский суд 15 июня 2020 года вынес решение о приостановке отбывания им 18-летнего срока заключения, отпустив его на свободу, а дело отправив на пересмотр. На специальном брифинге генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что дело Платона было сфальсифицировано, чтобы отвлечь следствие от главного виновника и бенефициара — экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, назвав Вячеслава Платона главным свидетелем обвинения.

Бизнесмен и политик Илан Шор решением молдавского суда получил 7,5 года тюрьмы, которые оспорил в Апелляционной палате. После смены власти в стране летом 2019 года Шор, не дожидаясь окончательного приговора, в нарушение условий судебного контроля, покинул Молдавию и скрылся в Израиле. Интерпол подтвердил его розыск.

Убежал из страны и Владимир Плахотнюк. Помимо отмывания денег в особо крупном размере и создании преступного сообщества, олигарха обвиняют в узурпации власти и попытке госпереворота, когда возглавляемая им Демпартия в течение двух недель отказывалась передавать власть новой парламентской коалиции и удерживала контроль за госинститутами. В России Плахотнюку также заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство и международной наркоторговле. Первое время он скрывался от правосудия в США. Генпрокуратура Молдавии отправила несколько запросов на его экстрадицию, однако американские власти его не выдали. Вместе с тем 3 января 2020 года госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон вводит персональные санкции в отношении Владимира Плахотнюка и членов его семьи «за действия, представляющие угрозу демократии в Молдавии». Ему было отказано в продлении визы, а пребывание на территории США признано нежелательным.

В сентябре прошлого года Плахотнюка видели в Турции, однако экстрадировать также не успели. По информации молдавских СМИ, он якобы вылетел на Кипр. В ноябре стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган предоставил Плахотнюку гражданство. Турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам, поэтому вряд ли удастся правоохранительным органам его заполучить.

МВД России объявило молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в розыск по обвинению в участии в схеме «ландромата». По версии следствия, благодаря Усатому в качестве «клиентов» по отмыванию денег были вовлечены российские компании, включая РЖД. По достигнутому с молдавскими правоохранительными органами соглашению, расследование этого преступления также должно было проводиться и в Кишиневе. Усатый свою вину отрицал, заявляя, что его уголовное преследование в РФ носит политический характер и осуществляется по «заказу Игоря Додона» (с 2016 по 2020 год президент Молдавии). Лидер «Нашей партии» утверждал, что претендующий на второй президентский мандат на выборах 1 ноября Додон, «задействовав связи в силовых структурах», пытается избавиться от политического конкурента.

«Еще раз повторяю: начиная с Додона, заканчивая некоторыми алкоголиками в Москве, которые участвовали в фабрикации уголовного дела против меня, они за это ответят», — пугал Ренато Усатый.

В итоге в первом туре голосования Усатый занял третье место, набрав более 16% голосов, а во втором туре поддержал кандидата от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду, которая и одержала победу. После смены президента Молдавии расследование в республике российского дела так и не было начато.