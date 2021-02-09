Ночная гроза в феврале напугала жителей Молдовы: Как объясняют аномалию синоптики

На первый взгляд в "зимней грозе" нет ничего необычного, но не все так просто. Поздним вечером в субботу, вышла заметка о том, что до Молдовы дошло песчаное облако из Сахары, читатели обратили внимание на другую аномалию. - Я не знаю какой на вас там песок сыпет, но у нас сейчас прогремел гром и через две минуты пошёл сильный дождь, я в шоке, что бы в феврале была гроза, - написала жительница Новых Анен Ирина Юрку.

И сразу же нашлись те, кто подтвердил: да, гремело. Естественно, пошли разговоры, что неспроста все это, что природа нам что-то пытается показать и о чем-то предупредить.

В общем, решили в этом вопрос и мы разобраться.

- Гроза зимой — явление редкое, но не необычное. В Молдове такое бывает, пусть и не каждый год, - отмечают синоптики. И действительно, затем мы нашли немало объяснений, почему гроза может пройти и зимой. Обычно это бывает вызвано большим контрастом двух воздушных масс. То есть с метеорологической точки зрения, в предстоящем явлении никакой сенсации нет.

А вот народные приметы к зимней грозе относятся с предубеждением и предрекают всяческие беды: как погодные, так и государственные.

К примеру, народ заметил, что молния зимой всегда бывает к буре, а гром на голые деревья обычно примечают к голодному году.

Но и это не все: зимние грозы, гласит народная мудрость, предвещают ощутимые перемены в государстве (чаще всего, не в лучшую сторону) и различные катаклизмы.

В общем, с точки зрения приметы - ничего хорошего в зимней грозе нет, а вот с метеорологической - все нормально. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится.

Лидия ТКАЧ