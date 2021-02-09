Строительные воротилы продолжают атаку на примэрию столицы и на народные деньги

Строительные воротилы продолжают атаку на примэрию столицы и на народные деньги. Напомним, что эти схемы были заложены еще при Дорине Киртоакэ.

Иван Чебан:

Я верю, что закон превыше всего.

Сегодня в 9 часов состоится заседание Апелляционной палаты Кишинева, которое было перенесено с 2 февраля.

Я с сожалением говорю, что: Примэрия Кишинева может потерять около 17 миллионов леев.

Судьи рассмотрят ходатайство о пересмотре, поданное Примэрией Муниципия Кишинев об отмене ранее вынесенных судебных решений, согласно которым примэрию и МП «Управление капитального строительства» обязали выплатить АО Locuințe pentru toți компенсацию в размере около 17 млн. леев в качестве ущерба/упущенной выгоды.

Исполнитель инициировал процедуру взыскания данной суммы со счетов примэрии.

Напоминаю:

В 2011 году относительно строительной компании Locuințe pentru toți был подан иск о банкротстве.

Спустя 8 лет после возбуждения дела о несостоятельности решением суда Кишинева, которое впоследствии было подтверждено решением Апелляционного суда Кишинева, было приказано взыскать деньги.

Сегодня, если ходатайство примэрии будет отклонено судьями Апелляционной палаты Кишинева, нам придется выплатить около 17 миллионов леев обанкротившейся компании, которая фактически является «ПРИЗРАКОМ» и не ведет никакой деятельности на протяжении 10 лет.

Мы подали на пересмотр дела после того, как в июле 2020 года из ответа прокуратуры узнали, что лица, принимающие решения в данной строительной компании, обвиняются в мошенничестве и хищении иностранных активов.

Несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не установлены все обстоятельства, предыдущие инстанции постановили взыскать с примэрии около 17 миллионов.

@B. Tirdea