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Экономика
Строительные воротилы продолжают атаку на примэрию столицы и на народные деньги. Напомним, что эти схемы были заложены еще при Дорине Киртоакэ.
Иван Чебан:
Я верю, что закон превыше всего.
Сегодня в 9 часов состоится заседание Апелляционной палаты Кишинева, которое было перенесено с 2 февраля.
Исполнитель инициировал процедуру взыскания данной суммы со счетов примэрии.
Напоминаю:
В 2011 году относительно строительной компании Locuințe pentru toți был подан иск о банкротстве.
Сегодня, если ходатайство примэрии будет отклонено судьями Апелляционной палаты Кишинева, нам придется выплатить около 17 миллионов леев обанкротившейся компании, которая фактически является «ПРИЗРАКОМ» и не ведет никакой деятельности на протяжении 10 лет.
Мы подали на пересмотр дела после того, как в июле 2020 года из ответа прокуратуры узнали, что лица, принимающие решения в данной строительной компании, обвиняются в мошенничестве и хищении иностранных активов.
Несмотря на то, что расследование уголовного дела не завершено и не установлены все обстоятельства, предыдущие инстанции постановили взыскать с примэрии около 17 миллионов.
@B. Tirdea
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