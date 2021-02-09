Никакого раскаяния – малолетка, избившая девочку ногами, ни о чем не сожалеет

Она веселится, танцует и гордится избиением.

Продолжаем освещать тему, связанную с дерзким избиением девочки на Чеканах. Как известно, ранее в Сети появились видеоролики, на которых агрессивные школьницы ставят девочку на колени, заставляют целовать руку, всячески избивают ее и бьют ногами в лицо.

Как выяснилось, нападавшие ни о чем не сожалеют и не считают, что совершили нечто отвратительное. По крайней мере, одна из них. Девочка даже не помышляет о раскаянии, веселится и танцует на камеру, по-настоящему гордясь своей бесчеловечной выходкой. На последствия ей тоже совершенно наплевать.

Напомним, полиция уже открыла уголовное дело и выясняет все детали случившегося. Агрессивным школьницам от 13-ти до 16-ти лет. Пострадавшая заработала множественные ушибы и сотрясение мозга.