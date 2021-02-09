Смотритель столичного зоопарка, на которого напал тигр, вышел из комы

Смотритель столичного зоопарка вышел из комы. 31 января во время уборки на него напал тигр. Его доставили в Институт скорой медицинской помощи.

"Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии. Он в тяжелом, но стабильном состоянии. Мужчина вышел из комы и получает лечение в соответствии с состоянием здоровья", - сказала пресс-секретарь Института скорой помощи Дорина Арсени.

Госинспекция труда выясняет обстоятельства несчастного случая. "Согласно процедуре, выдано постановление о расследовании инцидента. В медучреждение направлено письмо. Необходимые объяснения уже даны, видеодоказательства с места происшествия изъяты, мы проводим расследование", - отметил глава Территориальной инспекции труда Кишинева Марин Марку.

При уборке на 58-летнего работника зоопарка напал тигр. О происшествии в правоохранительные органы заявил сторож. По данным полиции, мужчина едва мог дышать. Им пришлось стрелять в воздух, чтобы отпугнуть хищника.