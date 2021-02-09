Тайная встреча Санду с судьями - социалисты требуют от президента объяснений

Принцип разделения властей по PASовски. Депутаты-социалисты Василий Боля и Григорий Новак потребовали от Майи Санду объяснений по поводу тайной встречи с группой судей. Социалисты требуют, чтобы Санду раскрыла детали этой встречи.

- Эти тайные встречи должны быть преданы огласке. На вопросы журналистов президент не ответила, подробностей не сообщала. Обществу необходимо знать, кто эти судьи, какие темы обсуждались, почему были вызваны некоторые судьи и почему это не было сделано на платформе Высшего совета магистратуры (ВСМ), знает ли ВСМ об этом заседании, если судьи вызывались в часы работы или после нее, - заявил Боля во время специальной пресс-конференции.

По словам Новака, Санду и ее команда начали оказывать определенное давление на судей. Действия и цели Санду вполне очевидны. Она пошла по стопам беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Напомним, ранее «Блокнот» публиковал информацию о тайной встрече Санду с судьями.

Автор: Михаил Генчу