Вода из Кишиневской шахты может стать альтернативным источником для жителей

Вода из Кишиневской шахты может стать альтернативным источником для столичных жителей. Однако сейчас большая часть карьера затоплена. Администрация шахты говорит, что грунтовые воды разрушают опорные столбы, поэтому существует опасность обрушения перекрытий.

По мнению специалистов, строительство водозаборных сооружений позволит отвести воду и укрепить опоры.

"Планируется установить три насосные станции в трех водосборах. Они обеспечат понижение уровня воды по всему карьеру. В первую очередь, будут исследованы участки, которые сейчас находятся на стадии разрушения", - сказал директор Кишиневской шахты Сергей Лунгу.

В результате проведенных исследований специалисты пришли к выводу, что вода в шахте пригодна для потребления. А существующий объем может обеспечить питьевой водой до семи процентов жителей столицы.

"Вода, которая будет добываться из шахты с помощью насосных станций, будет перекачиваться на кишиневскую станцию по очистке. Там она пройдет через весь технологический процесс очистки и дезинфекции", - отметил глава департамента обеспечения и контроля "Apă-Canal" Аркадий Руснак.

Местные власти уверены, что Кишиневская шахта может приносить прибыль только на продаже воды: "Понимаем, что сегодня мы можем перекачивать около 5 тысяч кубометров в день. Если превратить это в деньги, будет более 50 тысяч ежедневно. В год это будет около 20 миллионов леев"

Водозабор планируется построить к 2022 году. Стоимость проекта около 15 миллионов леев. Источник финансирования предстоит определить.