США хочет сформировать военный союз между Украиной, Грузией и Молдовой. Уже начались консультации между ведомствами трех государств, сообщает пресс-служба МИД Украины.

– Что касается идеи о тройном союзе, я сказал государственному секретарю США Тони Блинкену, что США могут рассчитывать на Украину, как на надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это те места, где мы можем внести реальный вклад. Заверяю вас, и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно движутся в таком направлении, - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

От себя добавим: те, кто помнит, кто и при каких обстоятельствах изображен на фотографии. выбранной к этой публикации, могут догадаться, зачем Штатам этот проект, и что может случиться с оголтелой тройственной военщиной, если она отправится куда-то не туда.

Подготовил Михаил Генчу