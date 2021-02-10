Синоптики подтвердили: Молдову ожидает арктическое вторжение с жуткими морозами до -25 градусов и снегопадом

Но перед дичайшими холодами - пару дней почти весеннего тепла. Мы уже предупреждали о том, что на Молдову надвигается сибирский циклон, который несет нам небывалые в этом сезоне холода. Сейчас он господствует в районе Москвы.

И вот подтверждение: морозы, как и было обещано, будут иметь место быть. Но сначала, как мы и писали ранее, нас ждет почти весна: среда и четверг (10-11 февраля) - до 14 градусов тепла.

А вот с пятницы ударят морозы и возможен снегопад: начнется все с дневной температуры в 10 градусов ниже нуля, в субботу и воскресенье - до -14, а в понедельник и вторник (15 и 16 февраля) - до 11 градусов ниже нуля.

И, наконец, вишенка на торте: в ночь на среду, 17 февраля, на севере страны в 5.00 ожидается минус 25 градусов. Без осадков зато.

Затем немного потеплеет: к концу следующей недели будет уже от 2 градусов мороза до 0 градусов.

Так будет в ночь на среду, 17 февраля.