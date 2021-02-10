Игорь Шаров как часть симфонии о «хороших людях»

В Молдове 16 высших учебных заведений из 24 - государственные. Некоторые руководители университетов избраны недавно, другие занимают этот пост уже 30 лет. Одни сообщают о зарплате примерно в 200 тысяч лей в год, другие - о миллионных доходах. У одних есть земля и современные автомобили класса люкс, у других нет даже жилья. В любом случае пост главы государственного вуза настолько востребован, что ради него идут даже на нарушение законности.

Ректор академии экономических знаний Молдовы Григоре Белостечник в 2019 году задекларировал доход более 1,5 миллиона лей. Его зарплата составляла более 23 тысяч лей в месяц. Плюс доходы от вкладов в «Moldova Agroindbank» (76 413 лей) и от IM OM «Moldcredit» SRL, где Белостечник является учредителем (231 540 лей). Ректор оказал консультационные услуги на 72 168 лей компании «Transservice», работающей в сфере торговли и пассажирских перевозок. Семья владеет двумя квартирами, двумя нежилыми зданиями, а также банковскими вкладами на сумму более четырех миллионов лей и 87 тысяч евро.

Ректор государственного университета медицины и фармации Эмиль Чебан в 2019 году получил доходов от зарплаты в размере 496 539 лей.

Вячеслав Манолаки, руководитель госуниверситета физвоспитания и спорта, получал 30 тысяч лей в месяц. Еще 62 402 лея он получил от деятельности «Basconslux» SRL, 162 698 лей - зарплата от галацкого университета «Дунэря де Жос», 870 тысяч лей – доход от продажи недвижимости. Семье Манолаки принадлежит 16 участков общей стоимостью около 17 тысяч лей, большинство - подарены.

Ливиу Волконович, ректор аграрного университета с 2017 года, в 2019-м получил зарплату в 364 598 лей.

Но самый бедный из руководителей государственных вузов - Игорь Шаров, избранный в декабре ректором Молдавского государственного университета.

Работая ранее в должности министра образования, культуры и исследований, он получил 157 779 лей зарплаты. Еще Шаров задекларировал загородный земельный участок стоимостью в 600 лей, четвертую долю квартиры площадью 54 квадратных метра, находящуюся в собственности с 2007 года. Бывший министр также указал в декларации две машины: Honda CRV 2007 года выпуска за 320 000 лей и Renault 25 1989 года выпуска за 60 000 лей.

Не секрет, что невысокую, по меркам госчиновников, зарплату Шаров с лихвой компенсировал доходами от семейного бизнеса.

«МВ» в прошлом году провели расследование по материалам, представленным соискателями на должность ректора МолдГУ, и обнаружили ряд любопытных моментов. Бывший министр в представленном на конкурс досье скрыл ряд фактов из своей профессиональной и предпринимательской деятельности.

Нам удалось выяснить, что Шаров был учредителем и руководителем компании «Cardidact» SRL. Название фирмы в период его деятельности в должности вице-министра и генсека министерства образования фигурировало в коррупционных схемах, о которых сообщал портал Аnticoruptie.md. Фирма, основанная Игорем Шаровым совместно со своим другом Игорем Ожогом и записанная на сына первого, занималась изданием учебников, продажей офисной мебели и компьютеров.

В августе прошлого года по приказу минобразования, которым руководил тогда Шаров, издание двух школьных изданий для учеников 11-го класса, автором одной из которых был сам министр, было поручено семейной фирме Шаровых «Cartdidact». Сумма контрактов – около трех миллионов лей.

Любопытно, что подпись министра не фигурирует ни в одном из контрактов. Вместо него добро на издание учебников дал госсекретарь. Между тем, в подобных случаях по закону руководитель госучреждения должен оповестить национальный орган по неподкупности о конфликте интересов.

Рассказали мы и о том, как Игорь Шаров, осознавая, что его дни в роли министра образования, культуры и исследований сочтены, заранее приготовил себе теплое местечко ректора МолдГУ, организовав «конкурс» по своему сценарию, игнорируя закон. В мае 2020 года он как законный представитель учредителя вуза уволил ректора Георгия Чокану, мотив - достижение им 65-летнего возраста. Подобное не принято в академической среде – и подобного не позволял себе ни один предыдущий министр образования.

В том же месяце Шаров, действуя согласно регламенту об избрании ректора МолдГУ, в течение 10 дней с момента увольнения Чокану обязан был назначить временного ректора – но вместо этого издал незаконный приказ о возложении полномочий и.о. ректора с правом подписи на проректора по обучению Отилию Дандару. Чиновник осознавал, что нарушение регламента может создать риски для вуза, но «запасной аэродром» в случае пинка под зад из министерства был важнее. И это - тоже конфликт интересов.

Тогда же Шаров через Отилию Дандару обратился к министру образования, культуры и исследований с просьбой делегировать нового члена в совет по стратегическому и институциональному развитию (CDSI) МолдГУ вместо Валерия Кицана, исключенного из CDSI в мае 2020 года. Отметим, что Кицан был делегирован в совет приказом министра образования в ноябре 2017 года сроком на пять лет.

В июне 2020 года Игорь Шаров назначил членом CSDI президента торгово-промышленной палаты страны Серджиу Харя - координатора проекта «Реформа образования в Молдове», вовлеченного в конфликт интересов между тогдашним министром Шаровым и компанией «Cardidact» SRL, возглавляемой его сыном.

Обращаем внимание: согласно регламенту о выборах ректора МолдГУ, совет по стратегическому и институциональному развитию как руководящий орган вуза организует и проводит выборы ректора. Шаров, будучи еще министром, создал комфортный для себя состав CDSI, который позднее избрал именно его руководителем главного университета страны.

За несколько дней до отставки министра Шарова на сайте вуза в соцсетях появилась еще одна фигура в составе CDSI – некая Аурелия Саликова. Остается загадкой, когда она была включена в совет: до или после отставки Шарова?

Выборы ректора МолдГУ постоянно откладывались якобы из-за пандемии. Когда же президент страны открыто пригрозил Игорю Шарову увольнением с должности министра, последний приказал Отилии Дандаре организовать выборы ректора. Согласно объявлению о начале процедуры избрания ректора госуниверситета, кандидаты должны были подать заявку на участие в конкурсе до 6 ноября 2020 года.

В стране в этот период все внимание было сосредоточено на президентских выборах. Поэтому никто не обратил внимания на то, что Шаров, еще будучи министром, 5 ноября выдвинул свою кандидатуру на конкурс. Никого не смутил факт конфликта интересов - министр образования не имеет права претендовать на руководство вузом. Напомним: четверо министров правительства Кику, делегированных Демпартией, в том числе Игорь Шаров, были уволены 9 ноября 2020 года.

И еще один важный момент. Согласно уставу МолдГУ и другим учредительным документам, вуз - вне политики. В досье Шаров скрыл, что является вице-председателем Демпартии. Нетрудно догадаться, почему: всем известна коррумпированность руководства ДПМ, «шестерок» Плахотнюка, которые обучены воровать где только можно.

На публичных дебатах по выборам ректора вуза 30 ноября 2020 года Шаров в присутствии около 180 человек заявил, что отказался от должности вице-президента ДПМ. Как оказалось, опять солгал, не покраснев. На второй день после его избрания ректором на официальной странице лидера Демпартии Павла Филипа в Facebook сообщалось, что Шаров не подавал заявления о своей партийной отставке.

Таким образом, при помощи новой высокой должности, фирмы «Cardidact» и других офшорных кампаний, аффилированных Плахотнюку, Игорь Шаров сможет и далее успешно развивать семейный бизнес. А Майя Санду, при премьерстве которой он был министром, будет продолжать свою симфонию о «хороших» людях и борьбе с коррупцией.

Олег ВОЛКОВ