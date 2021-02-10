Мэр Кишинева Ион Чебан о требованиях рекламщиков

Я не раз повторял, что до утверждения нового Положения о рекламе разрешения на размещение баннеров продлеваться не будут.

К тому же в этом году мы намерены модернизировать несколько улиц и тротуаров, и рекламные щиты были демонтированы, в том числе и потому, что они могут мешать ремонту.

Кроме того, насколько целесообразно размещать рекламные растяжки на кольцевых развязках? Разве правильно, когда на перекрестках находится больше 20 больших панелей? Старые правила этого не предусматривают.

В новом регламенте прописано четкое видение локаций, предназначенных для уличной рекламы, которые будут выставляться на аукцион.

К сожалению, в последнее время нас запугивают и атакуют, начали шантажировать даже суды и CNA, с тем, чтобы я изменил мой подход в отношении незаконного строительства, киосков, рекламы и разных схем, в результате которых муниципальному бюджету был нанесен огромный ущерб.

Я остаюсь непреклонным в этом вопросе и в своих действиях руководствуюсь только лишь пожеланиями граждан, которые не хотят, чтобы этот беспредел продолжался в Кишиневе и дальше!

@Telegram KP