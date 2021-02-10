Мэр Кишинева Ион Чебан о требованиях рекламщиков

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Я не раз повторял, что до утверждения нового Положения о рекламе разрешения на размещение баннеров продлеваться не будут.
Кроме того, насколько целесообразно размещать рекламные растяжки на кольцевых развязках? Разве правильно, когда на перекрестках находится больше 20 больших панелей? Старые правила этого не предусматривают.
В новом регламенте прописано четкое видение локаций, предназначенных для уличной рекламы, которые будут выставляться на аукцион.
Я остаюсь непреклонным в этом вопросе и в своих действиях руководствуюсь только лишь пожеланиями граждан, которые не хотят, чтобы этот беспредел продолжался в Кишиневе и дальше!
@Telegram KP
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