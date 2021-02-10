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Мэр Кишинева Ион Чебан о требованиях рекламщиков
10.02.2021

Я не раз повторял, что до утверждения нового Положения о рекламе разрешения на размещение баннеров продлеваться не будут. 
К тому же в этом году мы намерены модернизировать  несколько улиц и тротуаров, и рекламные щиты  были демонтированы, в том числе и потому, что они могут мешать ремонту.

Кроме того, насколько целесообразно размещать рекламные растяжки  на кольцевых развязках? Разве правильно, когда на перекрестках находится больше 20 больших панелей? Старые правила  этого не предусматривают.

В новом регламенте прописано четкое видение локаций, предназначенных для уличной рекламы, которые будут  выставляться на аукцион. 
К сожалению, в последнее время нас запугивают и атакуют, начали шантажировать даже суды и CNA, с тем, чтобы я изменил мой подход в отношении незаконного строительства, киосков, рекламы и разных схем, в результате которых муниципальному бюджету был нанесен огромный ущерб. 

Я остаюсь непреклонным в этом вопросе и в своих действиях руководствуюсь только лишь пожеланиями граждан, которые не хотят, чтобы этот беспредел  продолжался в Кишиневе и дальше!

@Telegram KP


 
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