Задержана "мать-кукушка", бросившая младенца в Кишиневе

Задержание стало возможным благодаря проведению специальных следственных мер, предпринятых сотрудниками отдела расследований преступлений в Кишинёве.

Матерью ребенка оказалась 20-летняя женщиной родом из Хынчештского района. Устанавливаются обстоятельства, которые заставили женщину прибегнуть к такому поступку.

Напоминаем, что 6 февраля во второй половине дня женщина оставила девочку двух недель от роду на шестом этаже многоэтажки, расположенной по бул. Штефана чел Маре. Ребенок был обнаружен жильцами дома.

По данному вопиющему случаю было возбуждено уголовное дело. Виновнице грозит наказание в виде штрафа в размере 27500 лей, либо от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества, или же тюремное заключение до 2 лет.

Лидия ТКАЧ