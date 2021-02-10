Глава фракции Партии социалистов в молдавском парламенте Корнелиу Фуркулицэ обозначил, что надо дать Майе Санду сформировать её правительство, но также считает, что в крайнем случае правительство может выдвинуть и ПСРМ.

"Госпожа президент никогда не говорила о том, что в случае победы она пойдёт на досрочные выборы. Было бы правильно, чтобы она назначила своё, профессиональное правительство, в отношении которого не было бы никаких подозрений. Чтобы оно попросило вотум доверия парламента. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы этот кабинет министров был бы избран", - сказал депутат на одном своём телеканале.

А следом добавил, что "в случае, если ситуация будет развиваться непредсказуемым образом, мы [ПСРМ], вероятно, выйдем с решением о выдвижении кабинета министров".

А что там с досрочными?

Мы не левые, не правые и даже не валенки - мы немножко беременные.

@Гений Карпат