Вышла замуж ради жилплощади: отчаявшаяся Повалий сделала признание

Таисия Повалий всего в жизни добивалась упорным трудом. Артистка рассказала, что время пандемии сильно сплотила семью и вернуло ее к домашним хлопотам. Однако она не забывала и о творчестве. Пятого марта звезда представит свой новый альбом.

Таисия поведала, что начала жить самостоятельно когда уехала учиться в Киев. Тогда она поселилась в общежитии, но на втором курсе вышла замуж. Владимир Повалий предложил певице жить с его мамой. Места в квартире было мало, но это первое время не мешало их счастью. "Потом я захотела уйти из этой семьи, потому что отношение родителей моего первого мужа не всегда было корректным. Я не осуждаю их – трудно, когда две семьи теснятся в таких условиях", – отметила исполнительница.

Позднее появился будущий муж Таисии Игорь Лихута. По совету Владимира, пара сняла квартиру и начала новую жизнь. После победы на "Славянском базаре" правительство предложило Повалий комнату в гостинице, а позднее мэр Киева дал ей отдельную квартиру.

"По закону мне с сыном была положена двушка, а если бы у меня был муж, даже трешка", – пояснила артистка. "И я была вынуждена предложить Игорю жениться на мне. Если бы не предложила, может, мы бы до сих пор не были бы женаты. Можно сказать, что наш брак начинался как фиктивный – ради жилплощади", – вспомнила она.

Теперь возлюбленные проводят много времени в Испании. В 2010 году Таисия Повалий купила виллу на берегу моря. "Дом в Испании требует постоянного внимания, вложений. Сейчас очень скучаем и наблюдаем за всем происходящим при помощи видеокамер", – поделилась певица.