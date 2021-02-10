Гагаузию наказывают за нежелание голосовать за Майю Санду? Что ответила Ирина Влах...

Связаны ли недружественные жесты со стороны руководства Молдовы в адрес Гагаузии с голосованием на выборах президента, в эфире телеканала GRT ответила башкан Ирина Влах.

Она прокомментировала распространяющиеся слухи, что за конфликтом между НСГ и Исполкомом Гагаузии стоит депутат парламента от пропрезидентской PAS, известный политический аналитик Оазу Нантой.

«Я не обращаю внимания на сплетни и ищу конкретные факты, подтверждающие разговоры. Я считаю это неправильным, нельзя наказывать и обижаться на народ за его выбор. Кандидаты сами должны задуматься над тем, почему за них не голосовали жители того или иного региона. Либо не было общения, встреч, либо не была представлена [предвыборная] программа жителям Гагаузии. Политик, который открыт и общается с жителями автономии, видит их в своих программах, всегда получает от них поддержку», - заявила Ирина Влах.

Главу Гагаузии не пригласили на инаугурацию президента Молдовы Майи Санду. Затем новый президент не включил башкана в состав Высшего совета безопасности, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

«Все эти действия и поступки – ошибочны, абсолютно неправильны и не выверены. Но комментировать их я не хочу», - добавила Ирина Влах.

Напомним, в первом туре выборов президента Молдовы Майя Санду получила в Гагаузии лишь 2,05 процента голосов. Во втором туре выборов - 5,41 процента.