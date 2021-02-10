Депутаты ПСРМ, партии "Шор" и ДПМ раскритиковали программу кандидата в премьеры Натальи Гаврилица

Популистская, в отдельных аспектах неконституционная - такую оценку программе кандидата в премьер-министры Натальи Гаврилицы дали депутаты ПСРМ, партии "Шор" и ДПМ.

"Мне показалось, что это попытка уволить, отстранить всех судей и прокуроров нашей страны и пригласить так называемых иностранных экспертов. Чтобы они занимались правосудием. Я считаю неконституционной идею создания Трибунала и Антикоррупционной апелляционной палаты", - сказал депутат ПСРМ Василий Боля.

Голосовать за правительство Гаврилицы социалисты не будут. В партии "Шор" считают, что в программе целый ряд популистских пунктов.

"Мы не уверены, действительно ли госпожа Гаврилица и предложенный ею кабинет верят в эту программу. Никто не понимает, хочет ли кандидат госпожи Майи Санду занять эту должность, или они просто скопировали эту программу и представили", - сказала вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

Лидер ДПМ Павел Филип заявил нашему телеканалу, что затрудняется дать оценку возможному кабмину, поскольку не видел в деле кандидатов. Он отметил, что программа была составлена в спешке. Задачи его не удивили. Демократы ждут обсуждения, после которого примут решение.

Лидер PRO MOLDOVA Андриан Канду дал понять, что поддержит Гаврилицу, но отметил некоторые недостатки: "Это хорошая программа, но в ней отсутствуют сроки реализации. Во-вторых, не ясно финансовое покрытие и его происхождение. PRO MOLDOVA начала консультации с гражданами. Никто не сказал, что хочет проведения досрочных выборов".

Получить комментарий ПДС не удалось и. о. председателя ПДС Игорь Гросу проигнорировал отправленное сообщение. Позиция Платформы DA также не ясна: вице-председатель формирования Александр Слусарь оказался недоступен. Ранее эти партии заявляли, что не будут голосовать за правительство Гаврилицы потому, что выступают за досрочные парламентские выборы.

Когда пройдет презентация программы, в среду решит постоянное бюро парламента. На прошлой неделе Наталья Гаврилица сама заявила, что не горит желанием стать премьером. Она считает, что единственный выход из политического кризиса - досрочные выборы.