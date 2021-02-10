Кароль разлучили с Баланом в новом сезоне "Голос країни"

Молдавский эстрадный исполнитель Дан Балан нашел способ появиться на программе "Голос країни 11". Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на выпуск популярного шоу от седьмого февраля.

Дан Балан, который за сутки до выхода нового эпизода шоу "Голос країни 11" отпраздновал день рождения, в этом сезоне телепроекта не сумел принять в нем участие в качестве одного из судей. Это расстроило и зрителей, и других участников телешоу, и, конечно же, поклонников пары Дана Балана и Тины Кароль.

Впрочем, Дан Балан все равно получил массу подарков из Украины. В их числе оказалась и необычная поделка, которую назвали "ДанТина". К тому же, в фан-клубе молдавского исполнителя оформили целую картину, посвященную как минимум дружеской связи Дана Балана и Тины Кароль.

Фанаты смотрят со слезами на глазах...

Примечательно, что харизматичный певец сумел принять участие в новом выпуске одиннадцатого сезона телепроекта "Голос країни". Во время выступления участников, которые выражали сожаление об отсутствии певца среди членов жюри и мило общались на эту тему с Тиной Кароль, был проведен своеобразный телемост: молдавский исполнитель появился на большом экране и поприветствовал своих давних друзей, а также пожелал удачи выступающим ребятам.

К сожалению, связь получилась не стабильной, и монолог Дана Балана получился несколько скомканным. Однако Монатик скрасил разочарование от этого, устроив забавную пародию на своего товарища. Дмитрий мастерски скопировал голос и манеру разговаривать Дана и импровизировал, рассказывая о магии проекта. Все собравшиеся посмеялись от души.

Ранее портал "Хвиля" писал о том, что Тина Кароль до последнего сохраняла интригу относительно того, появится ли Дан Балан в новом сезоне проекта "Голос країни". Певица даже публиковала в социальных сетях совместные фото со знойным красавцем, чем буквально доводила поклонников до исступления. Тине и Дану уже давно приписывают роман, но подтверждений этому пока так и не было получено.