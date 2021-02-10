Наиболее коррумпированы антикоррупционная прокуратура и суды второй инстанции

Люди системы убеждены, что в Молдове нет коррупции. Это наводит на весьма интересные размышления, учитывая, что в опросе Центра юридических ресурсов приняли участие судьи и прокуроры. И двое из трех судей, а также каждый второй прокурор убежден, что в РМ коррупции практически не существует.

51% опрошенных судей, 43% прокуроров и 16% адвокатов считают, что взяточничество в РМ на крайне низком уровне. Правда, 28% судей, 43% прокуроров и 74% адвокатов считают, что коррупции в стране очень много.

Наиболее продажными структурами госсистемы РМ опрошенные считают апелляционные суды, антикоррупционную прокуратуру и прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Подготовил Михаил Генчу