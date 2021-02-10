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Экономика
Бизнес по-местному: рыба фарерская, фирма румынская, руки молдавские - и на том спасибо
10.02.2021

Молдова будет экспортировать в Евросоюз морскую рыбу. Этой сферой займётся завод-филиал румынской компании, который станет импортировать сырье в Молдову из Норвегии, Исландии, Фарерских островов и Италии. В Молдове сырье будут перерабатывать и фасовать. 

– Соблюдается технологический процесс, позволяющий исключить заражение продукта. Это и позволило нам легко подать документы и получить право на экспорт, - сказал исполнительный директор компании Александр Мыцэ, которого цитирует портал publika.md.

Первую партию рыбы предприятие планирует поставить в ЕС весной, по ценам на 30% дороже, чем на внутреннем рынке. 

– Мы думаем использовать молдавские рецепты для диаспоры, которая бы ела и солёную скумбрию, и солёно-копчёную. Наверное, первой будет Румыния, потом Италия, Франция, Ирландия, - отметил Мыцэ.

Подготовил Михаил Генчу


 
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