Восстановление после болезни: Что советуют врачи

После перенесенных вирусов наш организм как никогда нуждается в энзимах. ОPЗ, грипп, COVID-19

Ежегодно вирусные заболевания без должного лечения подрывают наше здоровье. Как правило, после перенесенных ОРЗ, гриппа, а теперь и COVID-19, нашему организму требуется время для восстановления.

После заболевания у многих (особенно если болезнь не прошла в легкой форме) на протяжении длительного времени наблюдаются повышенная усталость, ломота в мышцах, головные боли, нарушения сна. Перенесённые заболевания негативно сказываются на состоянии иммунной системы, которая остается критически ослабленной. Ускорения восстановительного процесса можно достичь благодаря комплексному воздействию на организм в целом. Иммунной системе можно помочь!

Восстановление после болезни

Во время реабилитационного периода врачи рекомендуют уделить особое внимание иммунитету. Принимать не только витамины, но и стараться соблюдать следующие меры:

регулярно гулять на свежем воздухе в парке и других зонах отдыха;

заниматься спортом (главное без перенапряжения) - плавание, скандинавская ходьба, спортивная ходьба, занятия на тренажерах;

включить в рацион пищу, богатую белком и витаминами;

следить за уровнем артериального давления;

употреблять пробиотики для восстановления микрофлоры кишечника;

употреблять энзимы для восстановления иммунитета.

Специалисты рекомендуют употреблять лекарственный полиэнзимный препарат Вобэнзим, в состав которого входят натуральные энзимы растительного и животного происхождения. Сорокалетний опыт применения Вобэнзима подтвердил эффективность этой уникально подобранной смеси протеолитических ферментов. Благодаря Вобэнзиму улучшается неспецифическая иммунная защита организма, уменьшаются воспалительная реакция и отек.

Энзимы для скорейшего выздоровления

Вобэнзим незаменим в период восстановления после болезни. Энзимы Вобэнзим, благодаря своей способности укреплять иммунитет, ускоряют выздоровление, предотвращают переход болезни в хроническую форму. Вобэнзим одновременно оказывает иммуномодулирующее действие, влияя на различные звенья иммунной системы, повышая противомикробный иммунитет и укрепляя защитные силы организма. Также Вобэнзим помогает организму справиться с воспалением, положительно воздействуя на текучесть крови, стенки сосудов, функцию клеток крови, венозный и лимфатический отток, позволяя, таким образом, улучшить кровоснабжение органов и тканей. Также оказывает фибринолитическое и тромболитическое действие, что способствует рассасыванию тромбов.

При заболевании Вобэнзим помогает сократить продолжительность лечения и облегчить тяжесть течения. Кроме того, Вобэнзим помогает предотвратить развитие осложнений гриппа, что может быть вызвано наличием хронических воспалительных заболеваний органов дыхания. А в случае назначения антибиотиков, при сопутствующей бактериальной инфекции, Вобэнзим повысит эффективность антибиотиков, так как энзимы, входящие в его состав, за счет усиления микроциркуляции крови улучшают проникновение антибиотиков в инфицированные ткани. Кроме того, эти энзимы разрушают бактериальные пленки, которыми окружают себя колонии микроорганизмов. Это делает бактерии более доступными для антибиотиков, что также повышает эффективность лечения антибиотиками.

Как принимать Вобэнзим

Курс для поддержки иммунитета. До начала заболеваемости гриппом, для поддержания ослабленной иммунной системы, достаточно поддерживающей терапии Вобэнзим (3х3 или 2х5 таблеток в день).

Курс при заболевании гриппом или простудой. В случае болезни необходимо использовать лечебную дозу Вобэнзим (3х4 до 3х5 таблеток в день). В период восстановления достаточно поддерживающей дозы (3х3 или 2х5 таблеток в день). Вобэнзим возможно назначать детям после предварительной консультации с педиатром в дозе 1 таблетка на 6 кг веса в день.

Вобэнзим следует принимать натощак - за 30-40 минут до еды (ни в коем случае во время еды!), или по крайней мере через 2 часа после последнего приема пищи. Таблетки следует запивать водой (200 мл жидкости). Неправильное применение препарата уменьшает его всасывание и тем самым эффект!

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Препарат отпускается без рецепта врача. Перед употреблением прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обращайтесь к врачу или фармацевту.

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