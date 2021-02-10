Экономика Сколько официально зарабатывают жители Приднестровья Среднемесячная зарплата в Приднестровье составляет 4 962 приднестровских рубля. Это эквивалентно 5,5 тысячам леев (315 долларов США). Данные приведены за январь-декабрь 2020 года без учета субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов. За 2019 год средняя зарплата она составляла 4 702 рубля в месяц. Жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, а в остальных регионах Приднестровья – ниже. Среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно на 70-80% выше, чем работник в Слободзейском, Григориопольском или Каменском районе, пишет портал NewsPMR. Подготовил Михаил Генчу

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