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Экономика
Сколько официально зарабатывают жители Приднестровья
10.02.2021

Среднемесячная зарплата в Приднестровье составляет 4 962 приднестровских рубля.

Это эквивалентно 5,5 тысячам леев (315 долларов США).

Данные приведены за январь-декабрь 2020 года без учета субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов.

За 2019 год средняя зарплата она составляла 4 702 рубля в месяц.

Жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, а в остальных регионах Приднестровья – ниже.

Среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно на 70-80% выше, чем работник в Слободзейском, Григориопольском или Каменском районе, пишет портал NewsPMR.

Подготовил Михаил Генчу


 
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