Сколько официально зарабатывают жители Приднестровья

|
|
...
|
Экономика
Среднемесячная зарплата в Приднестровье составляет 4 962 приднестровских рубля.
Это эквивалентно 5,5 тысячам леев (315 долларов США).
Данные приведены за январь-декабрь 2020 года без учета субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов.
За 2019 год средняя зарплата она составляла 4 702 рубля в месяц.
Жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, а в остальных регионах Приднестровья – ниже.
Среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно на 70-80% выше, чем работник в Слободзейском, Григориопольском или Каменском районе, пишет портал NewsPMR.
Подготовил Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|