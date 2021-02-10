Пожилой насильник-педофил из Израиля скрывался в Молдове

На родине в Израиле его приговорили к 42-м годам тюремного заключения.

В Молдове задержан 75-летний мужчина. Ранее он был приговорен судом Израиля к 42-м годам тюремного заключения. Его признали виновным в совершении изнасилования и сексуального домогательства. Отметим также, что в Израиле данный индивид занимал государственную должность.

В нашей стране мужчина скрывался более восьми лет, используя поддельные болгарские документы.

Правоохранительные органы Молдовы готовят документы для его экстрадиции в Израиль, сообщает Enews. Остаток своей жизни насильник проведет в тюрьме.

Автор: Михаил Генчу