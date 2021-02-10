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Социалисты могут представить в парламенте свой кабинет министров
10.02.2021

Об этом рассказал Корнелиу Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ высказался на тему, связанную с возможными событиями в большой молдавской политике. Не исключено, что социалисты сами представят в парламенте Молдовы свой кабинет министров.

- Если ситуация станет развиваться непредсказуемо, мы будем принимать решения, возможно, представив кабинет министров, - сказал Корнелиу Фуркулицэ в эфире передачи Acces Direct на телеканале NTV Moldova.

Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что ПСРМ не намерена голосовать за правительство Натальи Гаврилицы. При этом, во второй попытке они могут проголосовать за кабмин, если в нем найдется место для социалистов.

Автор: Михаил Генчу


 
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