Додон: Цены растут, аппарат президента занят поездками за границу и предвыборной агитацией

Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон выступил с критикой в адрес президента Майи Санду. Как передает "ИНФОТАГ", в телеграм-канале он отметил, что в то время, как "некоторые страны начали включать Молдову в пандемическую "красную зону", цены на топливо и продукты растут, у районных администраций возникли тысячи вопросов о перспективах на этот год, аппарат президента занят поездками за границу и предвыборной агитацией, думая о досрочных выборах".

"Мы, социалисты, готовы обеспечить организацию досрочных парламентских выборов, но до тех пор мы вместе с гражданами хотим понять, почему страна вдруг остановилась. Мы хотим понять, почему Санду и партия "Действие и солидарность" устраивают грязные позорные политические игры, водя людей за нос. Игра с выдвижением правительства Гаврилицы - театр абсурда", - возмутился Додон.

Он считает, что Санду "до сих пор занималась продвижением на должности людей из своего окружения".

"Она собрала "команду" сомнительных персонажей, которые оказались скрытыми миллионерами, обладателями фальшивых дипломов, с офшорами, со скрытым и незадекларированным имуществом. С другой стороны, еще одно занятие нового президента - чистка профессионалов, которые в течение многих лет, невзирая на политические конфигурации, занимали государственные должности и выполняли свои обязанности", - отмечает Додон.

ОН считает, что в РМ сложилась ситуация, требующая немедленных и смелых решений.

"Пока президент спит, или выезжает за границу, или играет в политические игры с "козырями в рукаве" против интересов граждан, мы, другие политические силы, должны действовать более твердо", - заключил Додон.