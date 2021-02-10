AirMoldova подтвердила проблемы с самолетом в Ирландии и пояснила причину долгов

Всему виной - "исторический долг". AirMoldova подтвердила проблемы с самолетом в Дублине, который был арестован из-за долгов. Как следует из коммюнике авиакомпании, проблемы связаны с некоторыми ограничениями, введенными из-за Covid-19. Правда, понять конкретно, как именно эти проблемы сказались на полете, не удалось - в коммюнике приведены весьма расплывчатые формулировки.

Зато, с другой стороны, найдено конкретное решение по поводу пострадавших пассажиров - они вылетят в Кишинев 13-го февраля, а до этого они будут обеспечены гостиницей, питанием и информационной поддержкой, заверила AirMoldova.

Автор: Михаил Генчу