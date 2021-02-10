Марк Ткачук: «Нам пытаются впарить мысль, что строить можно только разрушая»

Подводя итоги прошлой недели, генпримар Кишинева Ион Чебан упомянул визит делегации из России в составе специалистов, работающих над планом благоустройства и развития территории муниципия. Это третий визит представителей компаний «Master’sPlan» и «Cușman» с 2019 года. Эксперты помогают муниципалитету в разработке документации по плану обустройства территории Кишинёва. Они встречались с нашими экспертами в области архитектуры, климата, экологии, экономики, культуры, HoReCa, представителями гражданского общества, преторами и главами пригородов. В обсуждениях участвовали и муниципальные советники.

После того, как план развития Кишинева будет разработан и вынесен на официальные общественные консультации, муниципальный совет своим решением должен будет узаконить его.

Понятно, что на данном этапе узнать какие-либо подробности о ходе работ по созданию этого столь значимого для столицы документа – своего рода конституции Кишинева - не представляется возможным. Чебан заверяет, что итоги подведут к лету. И муниципий получит инструмент, который позволит пресекать все незаконное. До тех пор нечистоплотные дельцы попытаются это незаконное всеми способами узаконить. А незастроенные участки - как можно быстрее заполучить. У них есть пять-шесть месяцев. И тут важна позиция примэрии и мэра. Но еще более – позиция граждан Кишинева, которым этот город принадлежит.

Кишиневцы, родство помнящие

На прошлой неделе провели флешмоб в защиту исторической зоны близ цирка, где планируется строительство трех высоток с гостиничным комплексом и подземными гаражами. Инициатором стала партия «Гражданский конгресс», которую можно было бы обвинить в стремлении заявить о себе накануне возможных досрочных парламентских выборов, если бы не одно «но».

Еще в 2014 году сразу несколько гражданских активистов подняли тревогу в связи с возможностью строительства 17-этажки неподалеку от церкви Святых Константина и Елены – политиков королевских кровей времен Византийской империи. А в прошлом году разразился скандал, который подняли те же неравнодушные кишиневцы по поводу разрушения строителями в этом месте древнего кургана с не исследованными еще захоронениями. Можно представить, как взвыли бы все правые масс-медиа, если бы строители покусились бы на захоронение румынских солдат. А вот скифы или, скажем, тюркские кочевники их не интересуют. Как и власти, которые отмолчались.

Правда, в сентябре все же приостановили строительные работы. На стройке побывал вице-мэр Виктор Киронда и подтвердил, что строили с нарушениями, повредили памятник, отхватили часть муниципальной земли. Сотрудники агентства археологии направили запрос в генпрокуратуру, та передала дело полиции Рышкановки.

Заяц, брошенный в терновый куст

Но строительство продолжилось. С подачи нового состава национального совета по историческим памятникам, хитроумно переизбранного в конце года, оно грозит получить еще больший размах.

Старый совет как мог сопротивлялся, новый оказался податливым: в начале февраля проголосовал за строительство комплекса из двух высоток в 14 и 17 этажей и 21-этажного бизнес-центра в защитной зоне между зданием цирка и храмом Святых Константина и Елены, строительство которого датируется 1777 годом.

Это вызвало взрыв негодования. Мэр сразу же отмежевался – и уволил принятого в кабинет примара советником Юрия Повара, председателя союза архитекторов РМ, руководителя национального совета по архитектуре, «толкача» этого странного проекта. Зайца, брошенного в терновый куст.

Кто сегодня «танцует» девушку

Нуворишам неведомо чувство родины. У них один идол – деньги и бизнес. И если есть препятствия на этом пути, они готовы этими же деньгами их устранить. Те, кого они покупают, продают душу дьяволу. И потом для своего оправдания находят такие же дьявольские аргументы.

Обвиненный в сговоре со строительной мафией Юрий Повар на пресс-конференции вынужден был оправдываться. Якобы возведение зданий у цирка законно. Церкви и находящемуся в ее пределах кладбищу ничего не угрожает. А цирк - в ведении управления культурного наследия министерства «и обозначен как объект, построенный в период коммунистического правления. А значит, к нему не может быть применено законодательство по историческим памятникам». Вот так: прямо и в лоб!

А вот вице-председатель совета по защите памятников Ион Штефэницэ на брифинге проявил гибкость: подводил оппонентов к своей мысли дальними огородами. Мол, если ограничивать застройку, то «завтра-послезавтра родители не будут иметь пенсий, а молодые не будут иметь работы». «Этот деятель пытается нам впарить мысль, что строить можно только разрушая, иначе – экономический коллапс и безработица», - прокомментировал эти слова один из лидеров партии «Гражданский конгресс», историк и археолог Марк Ткачук. Штефэницэ заметил, что «эту тему следует обсуждать, приводя аргументы, а не стоя на баррикадах». И в своей дерзости пошел еще дальше, словно утратив все рули управления и тормоза.

Комментируя предложенную городу концепцию строительства, он рассказал, что проанализировал карты, сопоставил их с местным градостроительным регламентом и пришёл к выводу, что экономический агент сам вправе разработать подробный градостроительный план, который будет представлен градостроительному совету и Кишинёвскому муниципальному совету.

Каково?! Тот, у кого есть деньги, и кто платит – тот и должен «танцевать» девушку. Да уж, так тщательно вылизать известное место своим кормильцам редко кто бы додумался!

Прикинься придурком – авось пронесет?

«Умение выставлять себя в облике веселых придурков и одновременно считать общество сборищем малограмотных идиотов – известная стратегия чиновников последнего десятилетия, - прокомментировал Ткачук. - Прикинься дурачком – авось пронесет. От неизбежной ответственности. А она бывает и уголовной».

Штефаницэ был когда-то настоящим знаменем борьбы за городское наследие. Но последовали скандалы с парком Пушкина и кафе «Гугуцэ», с настоящим дворцом Рышкан-Дерожинских, с другими объектами, в которых Штефаницэ вдруг перестал видеть историко-архитектурное наследие. Было наследие, но, понимаете, как-то самоликвидировалось, сыронизировал Ткачук.

«Такое происходит не вдруг, а под воздействием серьезнейших аргументов в облике конвертов и пакетов, которые, как выясняется, существенно влияют на экспертную оценку и качество научной истины, - говорит историк. - Хотя все может обстоять и совершенно иначе. Свечку никто не держал. Ну… или почти никто».

По мнению Ткачука, Штефаницэ и Повар провели ряд сомнительных манипуляций с национальной комиссией по историческим памятникам, а теперь неприкрыто лоббируют интересы застройщика: «Штефаницэ и примкнувший к нему гражданин Повар должны не прилюдно лоббировать интересы застройщиков, а для начала рассказать всем нам, отчего это вдруг из национальной комиссии по историческим памятникам были удалены все специалисты в области архитектуры и истории? Почему их место было заполнено сговорчивыми чиновниками? И пусть огласят весь список, весь будущий мартиролог кишиневского наследия, приговорённого к гибели. Приговорённого, как теперь становится ясным, во имя нашего безбедного существования, экономического процветания и пенсионного обеспечения. Хотя, понятно, не нашего».

Добавить к этому нечего.

Мария БУИНЧУК