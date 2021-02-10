Причины отмены авиарейса Дублин-Кишинёв

Сегодня, 10 января, в аэропорту Дублина отменили рейс в Кишинев. Компания Air Moldova уточняет, что поводом для переноса рейса Дублин-Кишинёв послужила задолженность по договору, заключённому предыдущим менеджментом авиакомпании, - передает IPN.

„В связи с введением ограничительных мер на выполнение рейсов, вызванных пандемией Covid-19, нехватка оборотных средств, привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности. Таким образом, 9 февраля после выполнения рейса 9U 831 Кишинёв-Дублин самолет Airbus 319 ER-AXL после приземления в Дублине не получил разрешение на вылет обратно в Кишинёв”, - отмечает компания в пресс-релизе.

Как сообщает Air Moldova, данная акция является беспрецедентной в истории деятельности компании. В данный момент достигнута договорённость о разрешении „спорного вопроса”.

Пассажиры рейса Дублин-Кишинёв, который должен был состояться 10 февраля, будут доставлены в Кишинёв 13 февраля 2021. Компания заверяет, что все пассажиры отменённого рейса воспользовались возможностью размещения в гостинице, им предоставлено питание, а также необходимая информационная поддержка.

Все расходы оплачены за счёт компании Air Moldova.