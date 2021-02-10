Колонна автомобилей с ревущими сиренами и мигалками напугала жителей Кишинева

Учитывая обстановку в стране и в мире, наши люди стали выдвигать самые разные версии того, что происходит.

В среду, примерно в 13.30, около 20 автомобилей "скорой помощи" промчались колонной по центра Кишинева, а затем отправились в сторону Ботаники и далее - за город.

Естественно, жители столицы стали выдвигать самые разные версии происходящего. Причем, преобладали страшные: от того, что что-то нехорошее произошло в аэропорту, до того, что "везут вакцину".

- Мне позвонила дочка, которая шла со школы. Говорит, "мама, тут 20 машин "скорой помощи", я боюсь!" Я ей сказала немедленно бежать домой, мало ли что, - рассказывает одна из читательниц. Чуть позже выяснилось, что поводов для волнения нет. Оказалось: это новые автомобили, которые получили Каушаны, Новые Анены и Штефан Водэ. Но есть два вопроса.

1. Надо ли было пугать народ?

2. Если автомобили едут не по вызову, можно ли врубать на всю дурь сирену? Конечно, колонну сопровождала полиция, но от этого спокойнее не становилось.