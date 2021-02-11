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В то время как Санду игнорирует гагаузов, румынские инвесторы спешат исправить ее ошибки
11.02.2021

Хотят создать себе правильный имидж. В то время как Майя Санду старательно игнорирует гагаузов и с момента инаугурации ни разу не побывала в регионе и не общалась с башканом Ириной Влах (зато, как вы знаете, она поспешила в Киев и в европейские столицы), эти промахи Санду спешат исправить ее румынские коллеги. Сегодня башкан Гагаузии Влах встретилась с Даном Нуцу, президентом Ассоциации румынских инвесторов в Молдове.

Они обсудили возможности инвестиций в гагаузский регион - в последнее время румыны активно пытаются работать над своим имиджем в этом регионе. Как сообщили стороны по результатам встречи, на март намечен специальный форум, в ходе которого румынская сторона представит свои планы по инвестиционным проектам.

Автор: Михаил Генчу


 
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